Почему Никита Джигурда полгода не видел свою возлюбленную Марину Анисину?

Никита Джигурда и Марина Анисина не виделись уже полгода! Как они сохраняют отношения на расстоянии? Почему артист отказался ехать к семье во Францию? Правда ли, что Джигурда изменяет Анисиной с Анастасией Волочковой? И состоится ли в итоге долгожданная свадьба фигуристки и шоумена? Ответы на вопросы — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Интернет облетело видео, на котором Никита Джигурда признается в любви знаменитой балерине. Но ведь совсем недавно, своей единственной богиней он называл другую женщину — Марину Анисину. Неужели, в отношениях пары снова не все гладко? И причина тому — Волочкова? Уже несколько раз артист анонсировал свадьбу с Анисиной. И место выбрал, и кольца купил.

«Нам подтвердили — нам дают в подарок на два дня шотландский замок, где состоится церемония бракосочетания. Кольца подарены ей, согласие ее получено».

Но время идет, а Джигурда и Анисина до сих пор официально в разводе. Так может, вместо фигуристки Никита решил отвести под венец балерину? Пандемия коронавируса застала Марину Анисину во Франции. А Никита Джигурда в этот момент находился в России. Когда стало известно о закрытии границ, фигуристка умоляла актера прилететь к семье. Но он не смог отложить дела.

«Поплакала Анисина, но что делать, я говорю, ты же 13 лет назад говорила, что ищешь, ни мужа, ни любовника, ни спонсора, ни папу для прикрытия, ты ищешь мужчину сильнее себя. Послушай меня, я не могу уехать сейчас, потому что я знаю, что я здесь смогу сделать то, что я во Франции сделать не смогу», — рассказал Джигурда.

Артист признается: он не ожидал, что ситуация затянется так надолго. И был уверен, что через месяц-два сможет воссоединиться с родными. Они регулярно созванивались и мечтали о скорой встрече.

Но планам звезды не суждено было сбыться. И разлука с семьей растянулась на полгода. Даже в день рождения олимпийской чемпионки Никита не смог быть рядом. Марина отмечала праздник в компании друзей и детей. Ее экс-супруг в это время наслаждался обществом белокурой танцовщицы. Но Анисину все же поздравил. Правда, виртуально. Брутальный артист записал для нее нежную и трогательную песню. Джигурда — мужчина горячий. И физическая часть отношений для него — одна из основных. Все это время вдали от жены он с трудом сдерживает сексуальные порывы.

«Хочется потискать любимую за натуральные сиськи, прижаться ней ночью и уткнуться в междуножный храм».

Артист уверяет, что нашел выход из сложившейся ситуации:

«Зато мне разрешен тантрический, я в шутку, секс, когда я обнимаю, щупаю женщин, тащусь чистосердечной чакрой и от этого кайфую».

По словам Джигурды, они с Анисиной достигли такой духовной близости, что доверяют друг другу на сто процентов. Их кармическую связь не способны разорвать ни посторонние женщины, ни тысячи километров:

«Мои оккультные практики, позволяют мне передавать мою мужскую энергию, на расстоянии».

Поклонники уверены: Никита лукавит. Он давно нашел способ восполнить нехватку любви и ласки в Москве. И с Анастасией Волочковой его связывает не просто крепкая дружба, а самые настоящие романтические отношения. Они постоянно проводят время в компании друг друга. И ведут себя, при этом, далеко не как приятели. Анастасия и Никита на вопросы о романе отвечают уклончиво.

Судя по видео, которые артист выкладывает в интернет, их игры могут заходить далеко. И вряд ли нравятся Анисиной. Но, несмотря на слухи о романе с балериной, Никита обещает: как только ситуация в мире стабилизируется, они с Мариной все-таки станут снова мужем и женой! Интересно, пригласят ли на торжество подругу Волочкову?