«Родственников не выбирают»: Цискаридзе был против романа сестры с Дружининым

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Анастасия Шадская
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Кузина артиста балета уже почти 27 лет замужем за Егором Дружининым.

«Родственников не выбирают»: Цискаридзе был против романа сестры с Дружининым

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе был против романа своей двоюродной сестры Вероники Ицкович с актером и хореографом Егором Дружининым. Чувство соперничества между двумя звездами сохранилось до сих пор, хотя они давно стали родственниками. Хореограф и звезда советского фильма «Приключения Петрова и Васечкина» рассказал об этой семейной истории на передаче «Судьба человека». 

Вероника и Егор вместе учились. Девушка, в отличие от многих, не знала об актерской карьере Дружинина и считала его снобом. Но в итоге пара все же стала встречаться.

Телеведущий Борис Корчевников не смог пройти мимо темы отношений между Цискаридзе и Дружининым. Он показал своему герою отрывок другой программы. Там Цискаридзе рассказал о встрече с будущим мужем кузины.

«Я был маленький, в Москву приехал, мне было около 16 лет. Знал, что Егор однокурсник Ники. Ника уже сообщила моей маме, что представит нас избраннику, а меня никто не предупредил, — пояснил Цискаридзе. — Я, когда его увидел, смеялся долго. Я видел многих ухажеров Ники, симпатичных, приличных, и тут — это жутко кучерявое создание. Я таких волос не видел ни у кого, кроме Анжелы Дэвис».

Цискаридзе добавил, что не верил в будущее этой пары, и всячески выражал свое недовольство родственнице.

«Я не ожидал тогда, в детстве, что это так надолго. Я даже знаю, что я ему не нравился. Мне просто всегда казалось, что это был неудачный выбор, я для себя это в детстве принял, и с этим я много лет живу», — пошутил он.

Дружинин тоже с юмором отреагировал на старую историю.

«Как я к этому отношусь? Родственников не выбирают. Какие есть — такие есть, так и живем с тех пор. Мне кажется, он все-таки лукавит, какой-то момент ревности все же есть», — сказал хореограф.

Дружинин признался, что напряженность между ним и Цискаридзе не помешала двум звездами однажды почти год прожить в одной квартире.

«Он не обязан был этого делать, — сказал Дружинин. — У меня две Ники теперь — моя и вот он».

РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Вероника Ицкович вышла замуж за Егора Дружинина в 1994 году после нескольких лет отношений. У супругов трое детей — сыновья Тихон и Платон, а также дочь Александра. Николай Цискаридзе стал крестным девушки. Сам народный артист РФ никогда не был женат, детей не имеет.

Ранее 5-tv.ru писал, как Цискаридзе заявил, что приходится родственником экс-бойфренду Бузовой.

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