Непростой урок: три знака зодиака, которым предстоят испытания в марте 2021-го

В марте 2021 года трем представителям зодиакального круга придется нелегко — их ждут непредвиденные испытания. По мнению астрологов, шансы выйти из трудной ситуации у каждого достаточно велики, а к превратностям судьбы стоит отнестись как к непростому, но ценному жизненному уроку.

Для того, чтобы справиться с обстоятельствами, важно проявить предельную бдительность: Вселенная будет посылать вам знаки, намекать на пути решения проблемы. Не упустите их!

Стрелец

Стрельцов в «день икс» ждет откровенный, но неприятный разговор, которого трудно будет избежать. Вам придется погружаться в давно забытые истории, анализировать свои и чужие поступки, искать причины тех или иных событий. Даже если вы не сможете сохранить спокойствие в этот момент, постарайтесь хотя бы создать видимость этого. Это поможет снизить градус беседы и скорее ее завершить. Всплески эмоций лишь усугубят конфликт и повлекут за собой тяжелые обиды.

Что касается профессиональной и творческой сферы, здесь есть риск не реализовать задуманное. Не огорчайтесь! Работайте не спеша и вдумчиво, сохраняйте самообладание. Со временем вы наверстаете упущенное.

Дева

Девам предстоят семейные разборки. Дело это затяжное и неприятное, но наладить отношения с близкими необходимо. Кроме того, некоторым представителям этого знака придется выступить в качестве медиатора и заняться примирением конфликтующих родственников. Не удивляйтесь, что вашу поддержку не оценят, возможно, вас даже не поблагодарят. Это не значит, что труды были напрасными, просто ваши родные пока не готовы признать, что нуждаются в помощи.

Не торопитесь с запуском крупного проекта, к которому давно готовились. Сложные задачи тоже лучше отложить на более поздний период. В ближайшие дни беритесь за дела, которые подразумевают быстрый результат. А лучше всего, говорят звезды, устройте выходной с небольшим путешествием.

Скорпион

Скорпионы в скором времени могут неожиданно встретить старого друга или любовника. Вероятно, это растревожит старые чувства и почти затянувшиеся раны, и вы захотите вернуть былые отношения. Не поддавайтесь соблазну и тем более не проявляйте инициативу самостоятельно.

И в деловой и в личной сферах не стоит в этом месяце связывать себя серьезными и долгосрочными обязательствами. Не заключайте сделок в спешке. Принятое решение может оказаться крайне неудачным, за ним последуют финансовые потери, конфликты и разочарования. Астрологи также не рекомендуют совершать незапланированных покупок.

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