Три знака зодиака, которые по жизни ведут себя как «обиженки»

Некоторые считают, что сила женского пола заключается в ее слабости. Мол, женщины иногда обращаются к манипулированию окружающими при помощи своей беззащитности. Зачастую такая привычка срабатывает и против них, уверенность в своем бессилии приводит многих представительниц прекрасного пола к чрезвычайной обидчивости. Некоторые знаки зодиака чаще других склонны ощущать себя «жертвами», обделенными жизнью.

Рак

Этот знак зодиака крайне зависим от тесных отношений, поэтому если их не наблюдается — женщины-Раки закрываются в своем мире. Они способны обидеться на своего партнера, который охладел к ним, даже не пытаясь узнать причину такого поведения. При удобном случае этот знак зодиака может обвинить мужчину даже в тех проступках, которых он не совершал, однако которые существуют в ее собственных фантазиях.

Козерог

Этих женщин сложно назвать слабохарактерными и податливыми, они скорее будут увлеченно строить карьеру и добиваться своих целей, чем покорно склонятся перед любимым мужчиной. Однако именно такая целеустремленность может привести к тому, что женщины-Козероги запустят внешний вид, заботясь только о своей работе. Подобное отношение к себе послужат отталкивающим фактором для мужчин. Невнимание сильного пола может сильно обидеть Козерога, особенно, если она в какой-то момент будет отчаянно в нем нуждаться. Такая ситуация может спровоцировать душевную травму, которую Козерог будет выражать через свою ненависть к мужчинам.

Рыбы

Мечтающие с детства о крепком семейном очаге и замужестве, хрупкие женщины-Рыбы стремятся как можно скорее воплотить свое желание в жизнь. Этим представительницам прекрасного пола нравится перекладывать все бытовые проблемы на плечи своего партнера, прикидываясь несостоятельной для их решения. У такого поведения есть и обратная сторона — слишком привязчивые женщины-Рыбы долго будут терпеть неподобающее поведение мужа, потому что они искренне верят в свое бессилие и беззащитность перед окружающим миром.

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