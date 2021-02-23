Названа точная причина смерти актрисы Екатерины Градовой

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Владимир Репман
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Медики делали все, что было в их силах, пытаясь спасти легендарную «радистку Кэт».

Названа точная причина смерти актрисы Екатерины Градовой

Фото: РИА Новости

Причиной смерти звезды советского кино Екатерины Градовой стало острое нарушение кровоснабжения головного мозга. Об этом сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер, который помогает семье артистки с организацией похорон.

«Причиной смерти стал инсульт», — подтвердил режиссер.

При этом незадолго смерти Градова чувствовала себя хорошо, жалоб на самочувствие у нее не было даже несмотря на имевшийся целый ряд хронических заболеваний, в числе которых был диабет.

Медики делали все, что было в их силах. Пытаясь спасти актрису, они приступили к операции, но сердце ее не выдержало.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова скончалась в Москве 22 февраля в возрасте 74 лет. Прощание со звездой фильмов «Семнадцать мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя» состоится 24 февраля на Троекуровском кладбище.

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