Названа точная причина смерти актрисы Екатерины Градовой

Причиной смерти звезды советского кино Екатерины Градовой стало острое нарушение кровоснабжения головного мозга. Об этом сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер, который помогает семье артистки с организацией похорон.

«Причиной смерти стал инсульт», — подтвердил режиссер.

При этом незадолго смерти Градова чувствовала себя хорошо, жалоб на самочувствие у нее не было даже несмотря на имевшийся целый ряд хронических заболеваний, в числе которых был диабет.

Медики делали все, что было в их силах. Пытаясь спасти актрису, они приступили к операции, но сердце ее не выдержало.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова скончалась в Москве 22 февраля в возрасте 74 лет. Прощание со звездой фильмов «Семнадцать мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя» состоится 24 февраля на Троекуровском кладбище.