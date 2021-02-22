Стали известны место и дата похорон Екатерины Градовой

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Екатерина Бородина
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Заслуженная артистка РСФСР, сыгравшая радистку Кэт в драме «Семнадцать мгновений весны», скончалась 22 февраля в возрасте 74 лет.

Стали известны место и дата похорон Екатерины Градовой

Фото: Кадр из фильма "Семнадцать мгновений весны" (1973)

Заслуженную артистку РСФСР Екатерину Градову похоронят на Троекуровском кладбище 24 февраля. Об этом сообщает MK.RU. Организацией похорон занимается семья актрисы, помощь оказывает директор «Ленкома» Марк Варшавер. Дочь покойной актрисы — Мария Миронова служит в этом театре с 1996 года.

Актриса Екатерина Градова скончалась на 75-м году жизни. Она известна своим участием в таких культовых советских кинолентах, как «Семнадцать мгновений весны», «Место встречи изменить нельзя» и многих других. Артистка выступала на сцене Московского академического театра имени Маяковского, а затем долгое время работала в театре Сатиры. Актриса была замужем за звездой советского театра и кино Андреем Мироновым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему, по мнению народной артистки РФ Татьяны Васильевой, роль радистки Кэт стала роковой в жизни Екатерины Градовой.

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