Сердце не выдержало: стали известны детали кончины Екатерины Градовой

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Владимир Репман
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Медики всеми силами пытались спасти знаменитую актрису.

Сердце не выдержало: стали известны детали кончины Екатерины Градовой

Фото: Кадр из фильма "Семнадцать мгновений весны" (1973)

Несмотря на целый ряд хронических болезней, которыми страдала исполнившая роль радистки Кэт в кинофильме «Семнадцать мгновений весны» Екатерина Градова, смерть актрисы была внезапной и неожиданной. Об этом сообщает «MK.RU» со ссылкой на источник, близкий к семье артистки.

Незадолго смерти Градова чувствовала себя хорошо, жалоб на здоровье у нее не было. Дочь актрисы от звезды кино Андрея Миронова Мария со спокойной душой оставила мать и улетела на отдых на Мальдивы. Однако утром 22 февраля ей позвонили и сказали, что артистку госпитализировали с инсультом.

Медики делали все, что было в их силах. Пытаясь спасти актрису, они приступили к операции, но сердце ее не выдержало.

Прощание с Екатериной Градовой состоится 24 февраля, артистка будет похоронена на Троекуровском кладбище.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто может претендовать на наследство скончавшейся заслуженной артистки РСФСР.

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