«Такой красавчик»: дочь Пескова опубликовала очень редкие фото младшего брата

Дочь пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова Елизавета опубликовала на своей странице в Instagram редчайшие снимки. Девушка выложила фото своего 13-летнего брата Дени.

«Как же я счастлива, что в моей жизни столько защитников! Выкладывать всех не хватило бы карусели, поэтому делюсь с вами свежими фото одного из своих братьев. С праздником дорогие мужчины», — подписала снимки Елизавета Пескова.

Instagram @ishafirova

Судя по геолокации, фотографии были сделаны в Мурманске. На них Дени обнимает собаку. Подписчики девушки отметили в комментариях, что младший сын пресс-секретаря президента заметно возмужал за последний год.

«Он так вырос за последний год»;

«Парень симпатичный, похож и на мамочку, и на папочку»;

«Дени такой красавчик», — написали пользователи сети.

Елизавета и Дени Песковы — не единственные дети пресс-секретаря президента РФ, напоминает «Экспресс-газета». В союзе с Екатериной Солоцинской у него еще родился сын Мик. В первом браке — с Анастасией Буденной — на свет появился сын Николай. Сейчас Дмитрий Сергеевич женат в третий раз — на известной фигуристке Татьяне Навке. 21 августа 2014 года у них родилась дочь Надежда.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Дмитрия Пескова показала нежные детские фото в обнимку с папой в свой день рождения.