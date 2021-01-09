Дочь Пескова показала нежные детские фото в обнимку с папой в свой день рождения

В дни новогодних каникул свой день рождения отмечает дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. 9 января красавице Елизавете исполнилось 23 года. В честь знаменательного события наследница государственного деятеля поделилась трогательными детскими фото.

На страничке в Instagram девушка выложила нежные кадры в обнимку с папой и мамой — экс-супругой Пескова, внучкой советских дипломатов Екатериной Солоцинской. Первые снимки сделаны еще в родильном доме: над новорожденной Лизой склонился Дмитрий Сергеевич. Он нежно держит ее за ручку и одним своим большим пальчиком щекочет крохотную ладошку.

На следующих кадрах Елизавета уже совсем большая — даже может самостоятельно ходить. Здесь все в сборе — и любимая мама, и дорогой папа. Судя по заднему плану, родители вывезли дочку в теплые края.

Instagram @lisa_peskova

Несмотря на большую занятость, Дмитрий Песков уделял наследнице максимум времени: развлекал, читал книжки, ну и, конечно же, постоянно носил на руках свою маленькую принцессу.

Instagram @lisa_peskova

Елизавета Пескова не единственная дочка пресс-секретаря президента РФ. В союзе с Солоцинской у молодых родились и сыновья Мик и Дени. От брака с внучкой маршала Анастасией Буденной у него остался наследник Николай, напоминает «Экспресс-газета». В настоящее время Дмитрий Сергеевич женат на известной фигуристке Татьяне Навке. 21 августа 2014 года у них родилась дочь Надежда.

Ранее 5-tv.ru рассказал, на что пришлось пойти Дмитрию Пескову, чтобы женить на себе Татьяну Навку.