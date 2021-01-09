Дочь Пескова показала нежные детские фото в обнимку с папой в свой день рождения

|
Виктория Андреева
1 679

Как замечают пользователи сети, пресс-секретарь президента РФ почти не изменился с 1998 года.

Дочь Пескова показала нежные детские фото в обнимку с папой в свой день рождения

Фото: Instagram @lisa_peskova

В дни новогодних каникул свой день рождения отмечает дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. 9 января красавице Елизавете исполнилось 23 года. В честь знаменательного события наследница государственного деятеля поделилась трогательными детскими фото.

На страничке в Instagram девушка выложила нежные кадры в обнимку с папой и мамой — экс-супругой Пескова, внучкой советских дипломатов Екатериной Солоцинской. Первые снимки сделаны еще в родильном доме: над новорожденной Лизой склонился Дмитрий Сергеевич. Он нежно держит ее за ручку и одним своим большим пальчиком щекочет крохотную ладошку.

На следующих кадрах Елизавета уже совсем большая — даже может самостоятельно ходить. Здесь все в сборе — и любимая мама, и дорогой папа. Судя по заднему плану, родители вывезли дочку в теплые края.

Instagram @lisa_peskova

Несмотря на большую занятость, Дмитрий Песков уделял наследнице максимум времени: развлекал, читал книжки, ну и, конечно же, постоянно носил на руках свою маленькую принцессу.

Instagram @lisa_peskova

Елизавета Пескова не единственная дочка пресс-секретаря президента РФ. В союзе с Солоцинской у молодых родились и сыновья Мик и Дени. От брака с внучкой маршала Анастасией Буденной у него остался наследник Николай, напоминает «Экспресс-газета». В настоящее время Дмитрий Сергеевич женат на известной фигуристке Татьяне Навке. 21 августа 2014 года у них родилась дочь Надежда.

Ранее 5-tv.ru рассказал, на что пришлось пойти Дмитрию Пескову, чтобы женить на себе Татьяну Навку.

Читайте также

-15° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
73.88
0.22 90.79
0.11
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 января

Последние новости

0:39
Журналист The New York Times написал привился вакциной «Спутник V»
0:17
«Возраст дает о себе знать»: Отдыхающая на Мальдивах Самбурская пожаловалась на ревматизм
0:03
Рухнувший в Индонезии Boing 737 был полностью исправен
23:50
Видео: BMW вылетела на тротуар после ДТП в Петербурге
23:37
Дочь Пескова показала нежные детские фото в обнимку с папой в свой день рождения
23:14
Трехлетний ребенок и мужчина пострадали при взрыве газового баллона в Ленобласти

Сейчас читают

ТОП-5 знаков зодиака среди пар, которых ждет жизнь в богатстве
Мужчина погиб и трое человек пострадали при катании на «ватрушках» в Петербурге
Володина рассказала, как загадать желание, чтобы оно точно сбылось
Штурм Конгресса США сторонниками Трампа — прямая видео- и текстовая трансляция

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Штурм Конгресса США сторонниками Трампа — прямая видео- и текстовая трансляция
Адвокат Алибасова боится за его жизнь
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака