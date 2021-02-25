Милана Тюльпанова госпитализирована в отделение реанимации

Телеведущая и блогер Милана Тюльпанова экстренно госпитализирована в отделение реанимации. Об этом в ее аккаунте Instagram сообщил неизвестный, добавив, что девушку в загородном доме без сознания обнаружил младший брат.

«С утра ее нашел брат. Я вызвала скорую. Про него говорить не хочу. Он — ну нет комментариев — зачем-то сказал людям, что все обойдется, хотя она в реанимации», — говорится в сообщении.

Официальной информации о состоянии здоровья от семьи Миланы пока не поступало.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что последний возлюбленный телеведущей оказался мошенником. По словам Тюльпановой, супруг, который был известен как некий «бизнесмен Евгений», скрывал правду о своем прошлом. Мужчина оказался настоящим аферистом и ранее имел проблемы с законом.