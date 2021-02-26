Вот это парень! Как сегодня выглядит рожденный в тайне сын Меладзе и Джанабаевой?

Ровно 17 лет назад в семье певца Валерия Меладзе случилось чудо: появился на свет его первый сын Константин. Мама мальчика — экс-солистка «ВИА Гры» Альбина Джанабаева. И хоть в тот момент селебрити не были официально расписаны, безумно радовались рождению наследника.

Знаменитый артист редко выкладывает совместные фото с Костей, но в честь дня его рождения сделал исключение. На снимке в Instagram — двое стильных, улыбчивых и жизнерадостных мужчин уверенно смотрят вперед, в светлое будущее.

«Сегодня моему старшему сыночку исполняется 17 лет!!! Он целеустремленный и последовательный. Если бы я был таким, то многого бы добился!!!» — размышлял Меладзе.

Instagram @meladzevalerian

Черно-белое фото произвело фурор в сети. Поклонники наперебой обсуждали, чьи черты унаследовал юноша: умные глаза, кажется, папины, а вот лучезарная улыбка точно мамина!

«Ну какой красавец получился! Жених!»

«Неужели это ваш такой взрослый??? С ума сойти! Копия Альбины!»

«Ох, какой! Счастья и здоровья ему! Далеко пойдет!» — писали юзеры.

«Экспресс газета» напоминает, что о рождении сына Валерия Меладзе долгое время не знал никто. Джанабаева вплоть до 2012 года отказывалась называть имя отца Константина, поскольку певец состоял в законном браке совершенно с другой женщиной.

Оставив прежнюю супругу, в 2014 году артист женился на коллеге. Спустя некоторое время Альбина подарила любимому второго сына — Луку.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему поклонники призывают Валерия Меладзе бросить Альбину Джанабаеву.