С известным российским актером Дмитрием Писаренко простились в Москве. В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные кадры из траурного зала столичного морга судебной экспертизы «Царицыно».

«Даже принося цветы, мы понимаем, что и они со временем засыхают и истлевают, так природа устроена. Дай бог, чтобы наша память, наша любовь и наша молитва со временем не засыхала и не истлевала», — сказал родным и близким артиста проводивший церемонию священник.

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Писаренко был найден мертвым в своей квартире на Тверской улице в центре Москвы. Ему был 61 год. По словам вдовы актера Ларисы Бережной, он страдал от проблем с сердцем. Артист сыграл в 26 фильмах, среди которых: «Ревизор», «Царь Иван Грозный», «Умирает душа», «Золото», «Михайло Ломоносов» и «Цена возврата».

Как отметила Бережная, с Писаренко проживал ее сын от прошлых отношений Антон. Их связывала крепкая дружба. Однако в момент смерти отчима Бережной был в Санкт-Петербурге. То, что с актером произошло несчастье, его пасынок понял после нескольких безответных звонков. Антон тут же вернулся в Москву, но спасти Писаренко не успел.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем запомнился российскому зрителю актер Дмитрий Писаренко.