Как определить развитие рака по пальцам на руках
Специалисты назвали неожиданный симптом онкологического заболевания.
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Изменение формы пальцев на руках может свидетельствовать о смертельно опасном онкологическом заболевании. Речь идет о так называемом симптоме барабанных палочек, или пальцев Гиппократа, пишет британский таблоид Express.
Издание уточняет, что пальцы Гиппократа представляют собой колбовидное утолщение концевых фаланг, с характерной деформацией ногтевых пластинок в виде часовых стекол. Ткань между ногтем и костью приобретает губчатую структуру, вследствие чего при нажатии на основание ногтя возникает ощущение подвижности ногтевой пластинки.
Также сообщается, что постоянный кашель, считающийся одним из основных симптомов коронавируса, в то же время является и одним из возможных признаков рака легких. Среди других распространенных признаков смертельно опасного онкологического заболевания специалисты называют одышку, кровохаркание, потерю аппетита и веса.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о ночном симптоме-предвестнике рака.
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