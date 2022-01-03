Ученые рассказали о ночном симптоме-предвестнике рака

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Василий Заика
Василий Заика Василий Заика Шеф-редактор сайта Пятого канала 22 759

Соответствующее исследование проведено специалистами Европейского фонда Lung.

Ученые рассказали о ночном симптоме-предвестнике рака

Фото: Depositphotos / monkeybusiness

Исследователи из Европейского фонда Lung выяснили, что обструктивное апноэ (OSA) может свидетельствовать о развитии рака. Об этом говорится в пресс-релизе на Medicalxpress.

Речь идет о внезапной остановке дыхания во время сна, когда неожиданно громко храпящий человек вдруг перестает дышать, а затем всхрапывает и продолжает спать. При OSA дыхание может останавливаться в среднем на 40 секунд, при этом сам спящий может не догадываться о наличии недуга.

Во время апноэ частично перекрываются дыхательные пути, что приводит к снижению уровня кислорода в крови, храпу, нарушению сна и чувству чрезмерной усталости. Сюда же можно отнести головные боли.

В исследовании приняли участие более 19 тысяч человек. По результатам выяснилось, что у людей с OSA чаще диагностируют рак. При этом у женщин с обструктивным апноэ риск развития рака гораздо выше, чем у мужчин.

Как отмечают ученые, для подтверждения этих результатов необходимы дополнительные исследования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что китайский врач дал советы по похудению без голодания.

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Ученые рассказали о ночном симптоме-предвестнике рака

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