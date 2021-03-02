«Ей 46 и звали Наташей»: почему экс-солистка Little Big могла скрывать свое прошлое?

Найденная мертвой экс-солистка Little Big Анна Кастельянос могла быть внучкой Героя Советского Союза. А ее история с отцом-кубинцем и необычное имя и вовсе были придуманы, как и год рождения. Об этом рассказала подруга скончавшейся 28 февраля артистки — ее бывшая одноклассница, пишет МК.

Женщина давно живет в Германии и попросила не называть ее настоящего имени в интервью изданию.

«Анну на самом деле звали Наташей Т., она внучка Героя Советского Союза, — неожиданно заявила она. — О нем есть и статья в Википедии. Нам по 45 лет сейчас. Вернее, ей 46. Она январская. Мы с 1975 года».

По версии подруги Кастельянос, та в какой-то момент вместе с еще одной приятельницей решила поменять паспорт. И заодно «помолодела» на семь лет. Возможно, сделала она это, чтобы не было ассоциаций с ее родными, когда она решила строить карьеру в кино для взрослых.

«Ее дед был очень известным человеком в нашем городе, руководил крупным предприятием», — пояснила знакомая Кастельянос.

Будущая звезда была популярна среди одноклассников, ведь любила устраивать «непростые» вечеринки.

«У нее дома вечно зависали друзья. Все время она что-то мутила, но отдельно от нас. У нас, девочек, более правильные были мероприятия. А их компанию все время учителя критиковали, — рассказала женщина. — У нее в квартире проходили какие-то веселые вечеринки. Повторяю, она была звезда. Она не слишком хорошо училась, математика ей не давалась. Зато уверенная в себе невероятно!»

История о том, что отцом Анны Кастельянос был выходец с Кубы, ее подруга не верит.

«Никаких следов отца. Ни фото, ничего. Может, на учебе ее мать с ним познакомилась. Может, обмен какой-то был или в командировке. Может это вообще какая-то ее придумка».

Одноклассница Кастельянос добавила, что нужды работать у будущей солистки Little Big не было. Тем более — зарабатывать в съемках эротических фильмов.

«Она в фильмах для взрослых начала сниматься. Поэтому, кстати, и поменяла имя. Чтобы дед не узнал. Если честно, никогда не понимала, зачем она это делала: все ее многочисленные тату, эти съемки, эпатаж… — поведала женщина. — Точно не из-за денег. Семья была обеспеченной, и Наташа ни в чем никогда не нуждалась. И деньги у нее точно были — и на раскрутку, и на жизнь».

Анну Кастельянос нашли мертвой 28 февраля в ее квартире в Петербурге. По предварительной версии, она скончалась по естественным причинам после долгой болезни.

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