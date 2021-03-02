Клипы для взрослых, раrtу для богемы: странные факты из жизни экс-солистки Little Big

У скончавшейся экс-солистки группы Little Big Анны Кастельянос было любопытное прошлое. Она выступала в эротических шоу, снималась в клипах для взрослых и даже устраивала тематические вечеринки. Об этом рассказал 5-tv.ru режиссер, продюсер и старый друг покойной Боб Джек.

Он признался, что знал Кастельянос очень давно, еще до создания Little Big. Они сотрудничали в одном из шоу Джека.

«Она вместе со своей партнершей у нас работала в качестве девушки, которая выходила перед нашими звездами фильмов для взрослых в такой немножко комедийной части программы, — поделился он. — Также снималась в клипах у нас, достаточно много».

Боб Джек рассказал, то именно Анне Кастельянос пришла в голову идея названия и концепта группы Little Big.

«А потом она была инициатором идеи Little Big. Когда мы думали, чем заняться дальше еще, подумали, что неплохо собрать группу, которая в музыке бы отличалась, и я предложил использовать своеобразные движения, как раньше в „Макарене“ или „Ламбаде“, чтобы они запомнились, — пояснил режиссер. — Когда думали над названием, она предложила Little Big, потому что изначально были маленькие они с Олимпией, а большие — другие участники коллектива».

Боб Джек не раз сотрудничал с Кастельянос и после ее ухода из группы. Она снималась в его клипе «Весна», работали они и над другими проектами. Но запомнилась она продюсеру своим взрывным характером и готовностью повеселиться на всю катушку.

В какой-то момент Анна занялась организацией тематических вечеринок для «особых» гостей.

«У нее был тату-салон, где она была „хозяйкой“. И устраивала такие салоны, как в Париже 20-х годов для богемы. Приходили люди творчества, интересные — и музыканты, и художники… А она этим делом как бы управляла, — рассказал он. — Это были вечеринки богемного типа, куда приходили интересные персонажи — не только городские, с других городов, даже иностранцы. Там была такая тусовка — художники, музыканты. А она была как организатор, хозяйка, та, кто пригласила людей».

Конечно, взрывной характер порой мешал Анне Кастельянос заводить друзей или поддерживать старые отношения. Это приводило к конфликтам и ссорам.

«С одной стороны, любила жизнь, движуху, а с другой — характер был непростой, могла сказать, что думает о человеке, за словом в карман не лезла. Не все умели с ней ладить, характер был непростой, зато она была ярким человеком», — резюмировал Боб Джек.

Анна Кастельянос была найдена мертвой 28 февраля в своей квартире в Петербурге. Вероятно, причины ее смерти были естественными, ведь она долго болела и почти не выходила из дома в последние месяцы.

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