Жуткое крещендо. Американцев впечатлил звук полета истребителей Су-57

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Алина Потёмкина
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Авторы обзора сравнили его с криком ведьмы-банши.

Фото, видео: РИА Новости / Андрей Катаев; YouTube / AltTimofey

Видео полета российских истребителей пятого поколения Су-57 произвело незабываемое впечатление на американских военных аналитиков. Этому событию журнал Popular Mechanics посвятил целый обзор.

Авторы статьи обратили внимание на высокий звук, который издает судно при приближении. Они сравнили его с тем, как мог бы звучать в движении инопланетный корабль или кричать ведьма-банши (вестницы смерти из ирландской мифологии, издающие пронзительные вопли — Прим.ред.).

«Новый истребитель при приближении издает необычный высокий звенящий звук. Он превращается в жуткое крещендо (постепенное увеличение силы звука — Прим.ред.), когда самолеты входят в поле зрения», — отмечается в статье.

Кроме того, в материале поясняется, что Су-57 обладает возможностями как для ведения воздушного боя, так и для атак наземных целей. Истребитель спроектирован таким образом, что обнаружить его вероятному противнику с помощью радара будет затруднительно с любого направления, в том числе, и с тыла.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в России испытали макеты новой гиперзвуковой ракеты с помощью Су-57.

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