Жизнь после бункера: как живут секс-рабыни выходящего на свободу «скопинского маньяка»

На свободу выходит похититель двух девушек Виктор Мохов, больше известный как «скопинский маньяк». Мужчина, продержавший двух подруг в сексуальном рабстве почти четыре года, отсидел 17 лет. 5-tv.ru вспоминает эту леденящую кровь историю и рассказывает, что стало за прошедшие годы с пленницами из бункера в рязанском городке.

Все началось 30 сентября 2000 года, когда 14-летняя Екатерина Мартынова и 17-летняя Елена Самохина пошли на дискотеку. Вот только вернуться домой они смогли лишь через три года и семь месяцев. Вызвавшийся подвезти девушек мужчина похитил их, запер в подвале своего дома и сделал сексуальными рабынями.

Старшую, Елену, ожидала в плену более страшная участь. За это время она трижды беременела от мучителя и рожала. Последние роды случились уже на свободе, ребенок погиб. Сейчас молодая женщина не общается с прессой, тщательно скрывает свою жизнь от публики. О том, что с ней стало на воле, RT рассказала Катя, вторая пленница Мохова.

По ее словам, общение сейчас они не поддерживают, хотя девушке хотелось бы знать, что с подругой все в порядке. Про Елену ей рассказывала общая знакомая. С ее слов Катя знает, что она была замужем, после развода сошлась с парнем.

«Вроде у них все хорошо, дело идет к свадьбе, но планирует ли детей — я не знаю. По словам знакомой, Лена счастлива, выглядит прекрасно, преподает английский», — рассказала Мартынова.

Сложилась и судьба детей, рожденных в бункере старшей пленницей от маньяка. По словам Кати, мальчиков усыновили, сейчас они уже совсем выросли.

Сама Екатерина смогла справиться с пережитым благодаря поддержке близких. К психологу ходила всего один раз и поняла — не хочет снова рассказывать эти ужасы чужому человеку. Ведь за время следствия и так пришлось раз за разом воспроизводить в голове страшные картины. Однако спустя годы Екатерина смогла найти для своего опыта полезное применение: она написала книгу — «Исповедь узницы подземелья». По ее словам, отклик на нее в сети был очень сильным и положительным.

«Мне писали много девушек, женщин в социальных сетях. Кого-то изнасиловали, у кого-то в семье не все ладится. Спрашивали совета, как это пережить. Я не психолог, не считаю себя вправе какие-то рекомендации раздавать, просто поддержала их словом», — рассказала Екатерина.

Сложилась у нее и семейная жизнь. Сегодня она — мама двоих детей: сыну уже семь лет, дочери — пять. Замужем Екатерина была трижды, и с последним супругом по-настоящему счастлива.

«Он любит меня, прекрасно относится к моим детям. Раньше я даже не могла поверить, что такое счастье возможно, а сейчас думаю, что, может, это какая-то награда за все мои страдания», — призналась девушка.

Что же до Мохова, его бывшая узница признается — 17 лет за то, что он сотворил, явно мало.

«Знаю, что желать человеку смерти — это грех, но мне очень не хочется, чтобы он выходил на свободу», — заключила девушка.

Спасти двух пленниц Мохова удалось почти случайно. К финалу истории маньяк почувствовал свою власть над ними и осмелел. Он поселил у себя в доме квартирантку и даже познакомил с ней Екатерину, представив ее племянницей. Узница смогла подкинуть девушке кассету с мольбой о помощи. Как только та ее нашла, обратилась в полицию. Суд дал Мохову 17 лет колонии строгого режима.

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