Федор Бондарчук и Паулина Андреева стали родителями

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Анастасия Шадская
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Это первый совместный ребенок звездных супругов.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева стали родителями

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

У режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой родился первый ребенок. Молодая мать не стала делать секрета из этого радостного события и поделилась своим счастьем в социальных сетях.

Первенец Паулины появился на свет 2 марта.

«Иван Федорович Бондарчук», — написала она под снимком с «беременной» фотосессии».

 
 
 
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Публикация от Paulina Andreeva (@_paulina_andreeva_)

Андреева закрыла комментарии, так что многочисленные фанаты пока не смогли ее поздравить с прибавлением в семействе.

Паулина Андреева и Федор Бондарчук встречаются с 2015 года. Осенью 2019 - они поженились. Новорожденный Иван стал их первым общим ребенком, у режиссера также есть сын Сергей и дочь Варвара, рожденные в союзе со Светланой Бондарчук. Также у режиссера «Гравитации» уже есть две внучки.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-солистка группы «Ранетки» Женя Огурцова ждет второго ребенка.

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