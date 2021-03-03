Правовая коллизия. Жорин оценил шансы Алибасова развестись с Федосеевой-Шукшиной

Мир знает множество историй влюбленных, которые никак не могут пойти под венец. Обычно их счастью препятствуют обстоятельства, с которыми им приходится отважно бороться. Однако есть и более оригинальные случаи, когда любящие друг друга люди никак не могут… развестись. К таким относится love story Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной. За их бракоразводным процессом с замиранием сердца поклонники наблюдают уже давно.

Официально пару объявили не мужем и не женой еще в декабре, однако пока решение не вступило в силу, актриса решила отозвать свой иск и остановить процесс. Сегодня продюсер записал обращение к супруге, в котором попросил не препятствовать ходу дела и освободить его от брачных уз. В преддверии заседания суда, которое состоится уже завтра, 5-tv.ru решил узнать у звездного адвоката Сергея Жорина, какой исход этой затянувшейся судебно-амурной саги вероятен в большей степени.

По словам юриста, коллизия состоит в том, что инициатором развода выступала Федосеева-Шукшина. И теперь, когда она передумала, суд оказывается в непростой ситуации. Служителям Фемиды предстоит решить, чьи интересы следует соблюсти. Как поступят судьи, заранее предсказать невозможно.

«Если суд посчитает, что Шукшина, отказываясь от иска, нарушает при этом права Алибасова, а я считаю, что это так, тогда их разведут. И это решение сразу вступает в силу», — описал один вариант Жорин.

Однако суд может принять и сторону актрисы. Тогда, по словам адвоката, Алибасову, чтобы добиться развода, будет нужно начинать все по новой. А это займет длительное время.

«Если же суд посчитает, что отказ от иска является правомерным, то производство по делу будет прекращено, и Алибасову придется подавать свой иск о расторжении брака. И свободным мужчиной он станет не раньше, чем через полгода, учитывая, что, скорее всего, Лидия Николаевна будет обжаловать решение суда первой инстанции. И вся эта история завершится не раньше, чем через шесть месяцев. В этом заключается кульминация, будем ждать, что скажет суд», — подытожил юрист.

Интерес Федосеевой-Шукшиной состоит в том, чтобы как можно дольше не допускать развода. Ведь, если она больше не будет супругой Алибасова, в случае смерти продюсера она не сможет претендовать на долю наследства, заметил Жорин. Но как поступят судьи, остается неизвестным.

Ранее 5-tv.ru публиковал трогательное обращение Бари Алибасова к жене с просьбой не препятствовать разводу.