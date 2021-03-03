«Не мешай»: осунувшийся Алибасов записал обращение к Федосеевой-Шукшиной

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Анастасия Шадская
Эксклюзив 2 735

Продюсер сейчас находится на лечении в Калининграде под присмотром сына Бари-младшего.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков; 5-tv.ru

Музыкальный продюсер Бари Алибасов обратился к бывшей жене — актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной — с просьбой не препятствовать официальному оформлению развода. 

На видео Алибасов выглядит уставшим и измученным болезнью.

«Лидуша, мои чувства к тебе не гаснут. Я люблю тебя так же сильно, как и последнюю четверть века, — сказал он. — К сожалению, нашим с тобой официальным браком начинают пользоваться окружающие тебя злоумышленники. Ради пиара на наших с тобой фамилиях. Естественно, они хотят получить еще и 25% моего наследства».

Предположительно, продюсер "На-На" имеет в виду Ольгу — дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной. Именно ее, а также бывшего PR-директора Алибасова, Вадима Горжанкина, сын продюсера обвинял в желании нажиться на состоянии его отца.

«В связи с этим я тебя очень прошу не мешать оформлению нашего с тобой развода. Того развода, который ты же сама и инициировала, — добавил Бари Алибасов на камеру. — Чтобы мы смогли сохранить наши теплые дружеские отношения на всю оставшуюся жизнь. Ну, как мы с тобой и планировали».

5-tv.ru

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина близко дружили много лет. В 2018 году они поженились, но в декабре 2020 подали на развод. Во время бракоразводного процесса они неоднократно сорились и мирились.

Сейчас Алибасов находится в Калининграде. Его увез туда сын, чтобы отец побыл вдали от московской суеты. Однако в самом западном регионе России продюсер сломал ногу. Ему понадобилась операция, и теперь для ухода за ним туда собирается приехать мать его сына, Елена Уронич.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Лидия Федосеева-Шукшина передумала разводиться.

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