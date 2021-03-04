Лера Кудрявцева расплакалась при виде больного Сафронова со шрамом

Иллюзионист Сергей Сафронов вызвал слезы Леры Кудрявцевой, показав шрам, оставшийся после недавнего медицинского вмешательства. В эфире программы он поделился откровениями о своем здоровье.

Бывший ведущий программы «Битва экстрасенсов» был приглашен к Лере Кудрявцевой на шоу «Секрет на миллион», где рассказал, что совсем недавно ему диагностировали страшную болезнь. В качестве доказательства фокусник показал в эфире шрам в области шеи.

«Я почувствовал какой-то ком в горле, что-то не мое, чужое. Потом одышка возникла, потливость. Страшно все это. Сейчас у меня шрам на шее, фрагменты брали», — пояснил Сафронов.

Кудрявцева же отреагировала очень эмоционально. Откровение шоумена настолько тронули и впечатлили ведущую, что она даже в окружении съемочных камер не сдержала слез.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у Сергея Сафронова диагностировано серьезное заболевание, однако точный диагноз иллюзионист держит в тайне.