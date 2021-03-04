«За красоту надо платить»: Сафронов о высказывании Малиновской про бедных мужчин

Заслуженный художник РФ Никас Сафронов считает, что красота требует немало сил и финансовых влияний. Об этом он рассказал в интервью 5-tv.ru.

Артист частично согласился с мнением телеведущей и певицы Марии Малиновской. По его мнению, прекрасные дочери Евы требуют к себе особого отношения.

«Я понимаю так, Малиновская считает, что если женщина красивая, то она стоит дороже. Что вполне реально, потому что за красоту надо платить. И упреки мужчин, что женщины меркантильны — не совсем правильны. Женщина стоит того, чтобы ее баловать. Если вы хотите посягнуть на женщин вроде Бриджит Бардо, Софи Лорен или Моники Беллучи, то, конечно, вы должны покорить ее, подарить ей яхту, Rolls-Royce и каждый день дарить ей цветы. Это нормально», — считает художник.

Кроме того, он добавил, что внимание и подарки нужны представительницам слабого пола ежедневно, а не только на праздники.

«Восьмое марта у женщины должен быть каждый день, или хотя бы через день», — заявил Сафронов.

Художник также отметил, что женщины являются божеством и их просто необходимо боготворить.

Телеведущая и модель Мария Малиновская сравнила бедных мужчин с некрасивыми женщинами. Она обвинила представителей сильного пола в лицемерии, так как, жалуясь на меркантильность женщин, сами они не хотят встречаться с девушками, которых природа обделила выдающимися внешними данными.

Ранее 5-tv.ru сообщал о предложении начислять женщинам дополнительные выплаты в честь Международного женского дня. Эту инициативу внес в Госдуму председатель ЦК партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.