«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Эта знаменитая цитата из великого романа Льва Толстого «Анна Каренина» не дает покоя всем, кто хотя бы мечтает о собственном счастье, не говоря уж о тех, кто его обрел. Ведь сохранить уют в доме — настоящее искусство. А значит, нужно хорошо знать своего избранника и избегать острых углов в ежедневном общении. Астрологи решили облегчить задачу и рассказали, что может привести к разводу представителей каждого знака зодиака, пишет Дзен-канал Love Horoscope.

Овен

Овнам трудно мириться с тем, что их мнение — не единственный фактор, который будет учитываться при принятии того или иного решения. Чаще всего к разводу представителей этого знака подводит их собственное упрямство. Если вы не готовы постоянно идти на компромиссы и уступать Овну, он — точно не ваш избранник.

Телец

Для Тельцов в браке очень важным остается благосостояние семьи. Пока все стабильно, они будут верны и довольны жизнью. Но если в бюджете пары возникнут дыры, или случится кризис, Телец начнет нервничать и раздражаться. Дать гарантии в браке с таким человеком трудно, поскольку мало кто может быть уверен в собственном финансовом благополучии на годы вперед.

Близнецы

Люди этого знака очень общительны. Причем для них нет разницы между разговором по душам с человеком своего же пола и противоположного. Вступая в брак, они редко отказываются от такого общения, и часто это влечет за собой подозрения в изменах. Иногда они оказываются небезосновательными. Поэтому ревнивцам с Близнецами не по пути.

Рак

Раки — очень семейные люди. Но парадокс в том, что при всей любви к домашним они не выносят вмешательства в свою жизнь родственников. Если Раку станут давать советы, например, по воспитанию детей близкие — супруга или супруги, да даже свои собственные — они могут выйти из себя. Поэтому, создавая семью с представителем этого знака, стоит позаботиться об отдельной жилплощади.

Лев

Развод для Льва возможен из-за детей. Точнее, из-за отношения к ним. Тут могут роковую роль сыграть как несовпадение во взглядах на методы воспитания, так и нежелание обзаводиться наследниками. Другой причиной для распада семьи может стать измена. Львы весьма игривы и иногда не прочь развлечься. Однако, это правило касается далеко не всех представителей знака.

Дева

Для Дев важны сферы работы и здоровья. Поэтому несовпадение в привычках с супругом может повлечь за собой конфликт и, как следствие, разлад в семье. Кроме того, Девы не переносят бездельников — если благоверный будет долго сидеть без работы, она не станет ждать вечность и подаст на развод.

Весы

Вечно колеблющиеся Весы могут довести до краха семью своими истериками, перепадами настроения и другими проявлениями эмоциональной нестабильности. Странно, но при таком наборе характеристик от партнера они, как правило, требуют умения идти на компромисс и решать проблемы без ссор.

Скорпион

Ветреные и авантюрные, Скорпионы не могут отказать себе в удовольствии увлечься кем-то на стороне. Поэтому чаще всего к разводу приводят именно их измены. Любопытно, что при этом, вступая в брак, сами они становятся очень ревнивыми.

Стрелец

Представители этого знака очень свободолюбивы. Поэтому они не терпят ограничений и ищут ярких эмоций вне семьи. Иногда это приводит к изменам. Но есть и другие причины для развода — Стрельцы не уживаются с теми, у кого другие взгляды и интересы. Собственное мнение для них — опора, мнение партнера — лишь второстепенная деталь.

Козерог

Для людей этого знака особое значение имеет карьера. Они готовы проводить три четверти жизни на работе, что редко находит понимание в семье. Однако если взгляды супругов на карьеру и ее значимость совпадают, такой брак может просуществовать долго.

Водолей

У Водолеев семейная лодка имеет все шансы разбиться о быт. Они и так неохотно идут на то, чтобы сковывать себя узами брака, а уж ограничения в привычках, необходимость подстраиваться под супруга, и вовсе способны убить в них всякую тягу сохранить семью.

Рыбы

Представители этого знака очень терпеливы и молчаливы. Именно это и может их довести до развода. Ведь если долго молчать о том, что тебе не нравится, рано или поздно чаша переполнится, и весь гнев выльется кипучей лавой на супруга. Поэтому в браке с Рыбами долго продержится только хороший психолог, способный разговорить свою половинку.

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