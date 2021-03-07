«Вся труппа разревелась»: многодетный жених Макеевой сделал ей предложение

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Алина Потёмкина
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Актрису поразил выбор места возлюбленным для этого романтического события.

Фото, видео: Instagram @makeevan

Актриса Анастасия Макеева поделилась с поклонниками в Instagram радостным событием. Любимый человек артистки, Роман, сделал ей предложение руки и сердца. Она призналась, что не ожидала такого сюрприза — местом для романтического и одновременно серьезного жеста он выбрал сцену театра, где выступала его возлюбленная.

«Я сказала „Да“. Я люблю тебя, ты — самый прекрасный и замечательный человек во вселенной! Я никогда не думала, что Рома решится на такое, но он встал на колено при всем зале и, главное, при моих и своих родителях и вся труппа разревелась!» — поделилась Макеева.

Instagram @makeevan

В комментариях под видео, которым поделилась актриса, поклонники оставили шквал поздравлений. Однако с историей любви Анастасии и Романа не все так гладко. О мужчине много судачат в сети: по одной из версий, он является отцом четверых детей, а в Словении у него есть жена. Злые языки говорят, что он бросил семью ради Макеевой. После того, как эти сведения облетели сеть, артистку начали обвинять во всех смертных грехах. Но Анастасия Макеева не стала молчать и, как писал 5-tv.ru, жестко ответила на травлю в сети.

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