«Не скандал, а обрушение декораций»: Захарова об интервью принца Гарри и Меган Маркл

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала интервью, которые принц Гарри и Меган Маркл дали американской телеведущей Опре Уинфри. По словам дипломата, герцоги Сассекские «обрушили декорации».

Общаясь с журналисткой, Гарри и Меган раскрыли несколько секретов и сделали ряд заявлений, которые вызвали резонанс в британском обществе. Среди прочего жена принца заявила, что «кое-кто» из королевской семьи переживал из-за возможного рождения темнокожего ребенка в семье.

Также актриса сообщила, что, будучи беременной в первый раз она подумывала о самоубийстве. Виной всему давление со стороны монаршего двора. При этом, подчеркнула Маркл, окружающие знали о ее состоянии, однако помогать ей никто не стал. Кроме того, герцогиня Сассекская сетовала на супругу старшего брата Гарри Кейт Миддлтон, которая по словам Маркл, ее обижала.

Принц Гарри и Меган Маркл: Все о главных «мятежниках» дворца

В свою очередь принц Гарри обвинил своего отца принца Чарльза в том, что он пренебрегал своими родительскими обязанностями и не обращал внимания на его проблемы. В заключение герцоги пожаловались, что британская королевская семья перестала помогать им финансово.

Интервью принца Гарри и Меган Маркл посмотрела официальный представитель российского МИД Мария Захарова. На своей странице в Facebook она высказала свое мнение об увиденном и услышанном.

«Многое встало на свои места в понимании того, что такое демократия со спецификой британской монархии», — отметила Захарова.

По ее словам, даже самые защищенные представители элиты Соединенного Королевства не чувствуют себя в безопасности, если неугодны монаршей семье. А все потому, что истеблишмент Великобритании имеет сговор со СМИ, а журналисты манипулируют мнением общественности.

Кроме того, по словам дипломата, «любую тему, как подтвердили Сассекские, британская медиаиндустрия с подачи власть имущих может извратить с точностью до наоборот».

«Мы это проходили не один раз на примерах историй Литвиненко, Березовского, Скрипалей, «Белых касок», — заявила Захарова, отметив, что декларирующее борьбу с расизмом Соединенное Королевство поражено им до самого верха.

«Это не скандал. Это обрушение декораций», — резюмировала представитель МИД РФ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что несмотря на бурю возмущения после интервью принца Гарри и Меган Маркл жители Великобритании в буквальном смысле штурмуют букмекерские конторы. Люди делают ставки на имя будущей дочери герцогов Сассекских. Уже сформировался ТОП самых вероятных имен.