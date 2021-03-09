Секунда до смерти: фура на трассе в Башкирии впечатала легковушку в большегруз

Смертельная авария на трассе М-5 «Самара-Уфа-Челябинск» в Башкирии унесла жизни водителя и пассажира Mitsubishi Lancer. На видео, распространенном пресс-службой ГИБДД республики Башкортостан, становится понятно, что шансов выжить у них не было.

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Шокирующие кадры запечатлел видеорегистратор фуры, которая на огромной скорости влетела в стоящие в пробке большегрузы. Пытаясь уйти от столкновения, водитель тяжеловесного автомобиля принял решение принять влево, но там на его пути оказался Mitsubishi Lancer. Секунда и легковушка была по крышу впечатана в другую фуру.

Окончательные причины страшной аварии установят дознаватели.