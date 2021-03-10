Возвращение балахона: Распутина порадовала фанатов новым фото Пугачевой

Певица Маша Распутина невольно порадовала фанатов Примадонны. Она опубликовала новый снимок с передачи «Сегодня вечером», которую ведет Максим Галкин. Так подписчики в Instagram узнали, что среди гостей программы была и его жена — Алла Пугачева.

«На съемках шоу программы „Сегодня вечером“, посвященной гениальному маэстро музыки Александру Сергеевичу Зацепину», — написала Распутина.

Instagram @masharasputina_official

Больше всего поразил фолловеров наряд Пугачевой — вариация любимого ею балахона, который специально для Примадонны создал в 70-е модельер Вячеслав Зайцев. Она не носила их с момента, когда перестала появляться на эстраде.

Черный балахон в свое время должен был маскировать недостатки фигуры звезды, но при этом не мешать движениям во время концертов. Теперь же даже мешковатый наряд не смог скрыть стройную фигуру певицы. Образ она дополнила очками и неизменными серебряными аксессуарами.

На фоне элегантной Примадонны наряд Маши Распутиной пользователям совсем не понравился.

«Машка… ну прямо застряла в юности…»;

«Жуть, а не лук»;

«Маша опять штаны надеть забыла», — написали они в комментариях к публикации.

Маша Распутина в начале 2000-х запомнилась многим своими дуэтами с Филиппом Киркоровым. Тогда певец еще был супругом Аллы Пугачевой. Сейчас Примадонна замужем за юмористом Максимом Галкиным и воспитывает с ним семилетних двойняшек Гарри и Лизу.

Ранее 5-tv.ru показывал селфи помолодевшей Пугачевой.