«Просила его одеть»: модельер Зайцев рассказал о любовнике Пугачевой

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Георгий Иванов
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«Красный Диор» сшил для певицы первый из ее легендарных концертных балахонов.

«Просила его одеть»: модельер Зайцев рассказал о любовнике Пугачевой

Фото: Instagram @slavazaitsew

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева много лет выходила на сцену в знаменитых платьях-балахонах. Однако мало кто знает, что первый вариант такого концертного костюма предложил и сшил для певицы никто иной, как модельер Вячеслав Зайцев.

«Алла стеснялась своего тела и не хотела облегающее носить. Я предложил ей балахон, он ей понравился, показался комфортным. И она долгое время в таком имидже выступала. Мерила у меня и другие модели, но не решилась», — рассказал кутюрье в беседе с журналистами сайта KP.RU.

Более того, «красный Диор», как его прозвали на Западе, признался, что одевал по просьбе Аллы Борисовны не только ее саму, но и любовников исполнительницы.

«Пугачева приходила ко мне со своим любовником Челобановым. Просила его одеть. Я ему сшил яркий цветастый пиджак. Потом и с Владимиром Кузьминым тоже приходила. Я, когда его увидел, удивился: маленький такой ростом, как комарик», — добавил он.

Однако российский король моды признался, что именно для Кузьмина костюмы ему шить не пришлось, поскольку имиджем музыканта Пугачева занималась лично. А вот Филипп Киркоров был частым гостем в мастерской Вячеслава Зайцева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что легендарный модельер Вячеслав Зайцев пышно отпраздновал свой 83-й день рождения. Поздравить дизайнера пришли многие знаменитости: Лев Лещенко, Татьяна Михалкова и Алла Пугачева с супругом Максимом Галкиным.

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