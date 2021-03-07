«Я на вас заработал»: что Пугачева и Галкин подарили Зайцеву на день рождения

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Екатерина Бородина
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Звездная пара решила вручить модельеру то, в чем он нуждается сейчас больше всего.

«Я на вас заработал»: что Пугачева и Галкин подарили Зайцеву на день рождения

Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov

Легендарный модельер Вячеслав Зайцев 2 марта пышно отпраздновал свой 83 день рождения. Поздравить дизайнера пришли многие знаменитости: Лев Лещенко, Татьяна Михалкова и, конечно, Алла Пугачева с супругом Максимом Галкиным.

Несмотря на тяжелое заболевание, Вячеслав Зайцев был очень счастлив увидеть своих звездных друзей, а они поспешили порадовать его своими подарками.

Пугачева и Галкин решили не мелочиться и презентовали Зайцеву пухлый конверт с деньгами, сообщают журналисты телепрограммы «Ты не поверишь!». Вероятно, таким образом пара тактично попыталась помочь модельеру, так как сейчас дело всей его жизни — Театр Мод Зайцева переживает не самые лучшие времена.

После вручения подарка, Галкин произнес оригинальный тост. В нем он намекнул, что часть его славы как пародиста сложилась из-за использования образа модельера на сцене.

«Я на вас заработал и часть этих денег вам сегодня обратно отдал. Дай Бог вам здоровья, я готов каждый год приносить вам часть того, что принесли когда-то мне вы», — шутливо поздравил Зайцева юморист.

Алла Пугачева также искренне и от души пожелала известному модельеру здоровья и долгих лет жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто продавал билеты на день рождения модельера Вячеслава Зайцева. Людям, купившим приглашения, якобы обещалась возможность получить автографы и совместные фото со звездными гостями модельера.

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