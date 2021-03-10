Инсульт как у Носкова? Чем опасен возможный диагноз Александра Маршала

Вопрос о пошатнувшемся здоровье певца Александра Маршала продолжает волновать неравнодушных поклонников. По данным сайта KP.RU, медики диагностировали у музыканта вертебро-базилярную недостаточность — заболевание, при котором происходит нарушение функционирования головного мозга из-за ослабления кровотока в базилярной или позвоночных артериях.

Остеопат и невролог Александр Евдокимов рассказал 5-tv.ru, насколько опасен подобный диагноз и чем он может обернуться для певца. По словам специалиста, данное нарушение возникает на фоне проблем в шейном отделе позвоночника.

«Провоцирующими факторами может выступать гипертоническая болезнь, неврозы, от которых возникает мышечный спазм, а это, в свою очередь, влияет на кровоток головного мозга. Но если с шейным отделом все в порядке, то, как правило, у человека не развивается такого состояния», — пояснил эксперт.

Стоит отметить, что четыре года назад у бывшего коллеги музыканта певца Николая Носкова были подобные проблемы со здоровьем — тогда исполнителю удалили тромб в области шеи. Тогда же появилась информация, что у Носкова случился инсульт, спровоцированный нарушением кровообращения.

Александр Евдокимов подчеркнул, что при диагнозе, который поставили Маршалу, риск возникновения инсульта повышается в разы. И несмотря на то, что исход болезни, как правило, благоприятный, кризисы могут повторяться.

«Если вернутся к жизни с ненормированным трудом, то в последствии могут повториться так называемые кризы — скачки давления, а это на фоне вертебро-базилярной недостаточности может повысить риски инсульта», — подтвердил специалист.

Однако остеопат поспешил успокоить поклонников, что диагностированное у Маршала нарушение легко и успешно поддается лечению, поэтому опасность возникновения смертельно-опасных болезней минимальна.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена певца Александра Маршала опровергла слухи о его госпитализации, однако подтвердила, что супруг обратился в больницу на всякий случай после того, как у него скакнуло давление.