«Великая ночь Бога Шивы»: как и когда можно «приманить» мужа или жену в свою жизнь

Праздник Маха Шиваратри или «Великая ночью Бога Шивы» отмечается с 11 на 12 марта. Жители Индии всю ночь прославляют Шиву, поют для божества священные гимны, а утром совершают ритуальные омовения. Незамужние девушки в эту ночь бодрствуют, постятся и молят Шиву дать им хороших мужей. Но такие ритуалы подходят не всем. Руководитель Санкт-Петербургского центра фэн-шуй Олеся Рунова рассказала 5-tv.ru, что нужно сделать этой мартовской ночью, чтобы поскорее встретить идеального партнера.

«Настало 11 марта, и сегодня прекрасный день для проведения ритуалов, которые нацелены на привлечение любви. Этот ритуал уникален тем, что он подходит для мужчин и для женщин», — рассказала Рунова.

По словам эксперта, для обряда понадобится лист бумаги, на котором предварительно нужно описать свою идеальную вторую половинку.

«Если вы хотите привлечь мужчину, то возраст, рост, цвет глаз. Может быть, какой у него доход. Был женат, не был женат. Есть ли у него дети. Если вы хотите привлечь женщину — точно также описывайте. Чем подробнее вы опишете, тем будет лучше. Не стесняйтесь», — объяснила Олеся Рунова.

Далее лист нужно три раза сложить пополам. После этого получившуюся ленточку из листа нужно сложить треугольником, согнув посередине. Затем из треугольника нужно сделать бантик, еще раз согнув лист бумаги посередине, но в другую сторону.

«Эту записочку мы располагаем в юго-западном секторе квартиры. Не комнаты, если у вас отдельная квартира. Если у вас комната в коммунальной квартире, тогда, соответственно, в комнате, в юго-западном секторе. А если вы изучаете фэн-шуй и знаете таблицу блуждающих звезд, тогда кладете в сектор с самыми лучшими комбинациями», — сказала специалист.

Рядом с листом нужно положить любую картинку в рамке, которая связана с любовью. Изображение можно просто скачать из сети. Также рядом со списком качеств и картинкой в рамке нужно поставить мисочку с водой.

«Еще рядом любой двойной символ: два сердечка, два колечка. Это могут быть куклы мужчины и женщины. Это могут быть два свадебных бокала. И рядом ставите в вазочке два живых цветка, любых, именно два», — рассказала Олеся Рунова.

Она добавила, что цветы, как и воду в мисочке, нужно постоянно менять. Ритуал, по словам собеседницы издания, срабатывает в течение одного-трех месяцев.

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