Масленица в помощь: какие начинки в блинах позволят привлечь счастье и любовь

Выбор начинки для масленичных блинов очень важен. Творог, ягоды или рыба могут принести вам больше любви, денег и счастья. Какие необходимо использовать начинки на Масленицу, не с точки зрения кулинарных изысков, а с точки зрения добавления необходимых вам ресурсов, 5-tv.ru рассказала астролог Алена Никольская.

Творог

Одна из самых традиционных блинных начинок — творог — может помочь вам в принятии важных решений, сообщает астролог.

«Очень важная начинка, если вы хотите, чтобы вы сразу знали, что вам необходимо делать, а интуиция вас всегда выручала», — советует Никольская.

Ягоды

Если вы заполните блины свежими ягодами, то сможете повысить вашу привлекательность для противоположного пола, утверждает астролог.

«Для женщин идеальна малина или клубника. Это те ягоды, которые управляются богиней любви Венерой. Если вы хотите очаровывать мужчин одним своим видом, взглядом или голосом — добавьте ягод в блины», — советует специалист по звездам.

Представителям сильного пола, также стоит обратиться к малине и клубнике. По словам Никольской, это поможет добиться расположения своей избранницы.

«Кроме мужской брутальной энергии для мужчин очень важно слышать, понимать и испытывать чувство эмпатии, потому что без этого вам не покорить женщину», — утверждает астролог.

Сухофрукты

Следующий очень важный ингредиент — сухофрукты. Обязательно используйте курагу и чернослив, советует Никольская.

«Курага поможет вам в делах сердечных. Особенно, если у вас какой-то кризис в отношениях или вы сейчас только-только начинаете отношения и хотите, чтобы они были самыми лучшими на свете. А чернослив пригодится, если вы мечтаете избавиться от чего-то что вас мучает и заставляет переживать», — утверждает астролог.

Мед

Чтобы заручиться помощью ангелов, нужно добавить к блинам побольше меда, так как это, по словам Никольской, — пища богов.

Варенье

Не стоит пренебрегать и обычным вареньем, однако здесь тоже есть свои тонкости.

«Варенье обязательно должно быть только из ягод. Никаких яблок быть не должно, только ягоды, тогда в вашей жизни будет dolche vita (сладкая жизнь)», — сообщает специалист по звездам.

Орехи

А если вам не хватает друзей или вы хотите завести больше новых знакомств, астролог настоятельно советует добавить в начинку больше орехов.

Напоследок Никольская сообщила, что такие популярные и сытные начинки как икра, красная рыба или мясо могут использоваться исключительно на третий или четвертый день Масленицы, то есть 10 и 11 марта соответственно.

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