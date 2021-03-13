Стала известна причина смерти Стахана Рахимова

Советский и российский певец Стахан Рахимов умер от последствий проблем с почками и сердцем. Об этом 5-tv.ru рассказала его падчерица Татьяна.

«У него просто были больные почки, он был на гемодиализе, — рассказала Татьяна. — Конечно, мамина смерть его подкосила, это стрессовая ситуация. Так как были больные сердце и почки, вот и не выдержал».

Стахан Рахимов скончался вечером 12 марта. В сети сразу стали обсуждать, что артист символично ушел из жизни на 40-й день после смерти любимой жены Аллы Иошпе. Та умерла 30 января. Но это не совсем так.

«Он скончался на 42-й день после ухода мамы», — объяснила Татьяна.

Печальную дату Рахимову пришлось отмечать уже на больничной койке.

«Ему стало плохо две недели назад на гемодиализе, сознание потерял, упал. Давление низкое. Мы его поместили сначала в реанимацию Боткинской больницы, потом его перевели в нефрологию — это по заболеваниям почек. И из нефрологии он уже не вышел», — сообщила наследница артиста.

Смерть Стахана Рахимова немного напоминала уход из жизни его жены.

«У него очень сильно упал гемоглобин, начались всевозможные проблемы с сердцем. Ну и полиорганика — примерно, как мама, от полиорганных заболеваний, так и папа», — добавила Татьяна.

Алла Иошпе и Стахан Рахимов были женаты 60 лет. Татьяна — дочь Аллы от первого брака, общих детей в их союзе не было. Девочку удочерил Рахимов. Он всегда считал ее, внуков и правнуков от Татьяны родными.

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