Народный артист РФ Стахан Рахимов умер через 40 дней после смерти жены Аллы Иошпе

Через 40 дней после смерти Аллы Иопше умер ее вдовец народный артист РФ Стахан Рахимов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Москонцерта Валерий Корн. Он процитировал сообщение, в котором говорилось о кончине знаменитости.

«Печальная новость. 12 марта 2021 года, на 84-м году жизни ушел от нас замечательный человек, певец, народный артист РФ Стахан Мамаджанович Рахимов. (17.12.1937 — 12.03.2021)», — говорилось в тексте сообщения.

Facebook/ Надежда Ефремова

Известно, что 30 января умерла супруга Стахана Рахимова — советская и российская эстрадная певица, тоже народная артистка РФ Алла Иошпе. Судя по всему, певец не смог вынести горечь утраты — они были вместе больше 60 лет. Обстоятельства и причина смерти Стахана Рахимова пока не сообщаются.

И в горе, и в радости: история любви Стахана Рахимова длиною в жизнь

Стахан Рахимов родился в Узбекистане в 1937 году. Сначала он выступал на сцене вместе с матерью, которая была солисткой Ташкентского музыкального театра драмы. Позде мать и сын переехали в Москву. Там Стахан окончил школу и поступил в ВУЗ.

Петь вместе с Аллой Иошпе он начал в 1963, когда ему было 26 лет. Выступать пара ездила по всему СССР. В 1979 году, когда пара собралась уехать в Израиль для лечения Аллы, они попали в опалу и более десяти лет не выходили на сцену. В конце 80-х артистам позволили возобновить концертную деятельность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о жизни и трагической судьбе певицы Аллы Иошпе. Народная артистка РФ умерла 30 января в возрасте 83 лет. На долю звезды эстрады выпало немало испытаний, которые она с мужеством вынесла и прожила долгую жизнь. Ей пришлось смириться и с болезнями, и с бесплодием и пережить годы забвения.