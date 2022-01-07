Вся правда об альфонсах: почему женщины их любят и чем это опасно

Отношения между мужчиной и женщиной бывают разными. В современном мире никого не удивишь декретом для молодого отца или раздельным бюджетом для мужа и жены. А вот альфонсы продолжают оставаться своеобразной загадкой.

Какие мужчины готовы пойти на содержание к возлюбленной? И чем это грозит их избранницам? На эти вопросы в беседе с 5-tv.ru ответила сексолог и психолог Алия Королева.

Эксперт напомнила, что всех альфонсов объединяет одно — они паразитируют на чувствах женщины. Однако не все они одинаковы, есть два типа таких мужчин.

Альфонс из-за женщины

Изначально мужчина не собирался становиться «содержанкой» своей супруги или девушки, но жизнь столкнула его с сильной и властной женщиной. Возлюбленная начинает постепенно подавлять избранника и подвергать сомнению его самооценку.

«Она верит, что ее мужчина неудачник и ничего не может. Естественно, он начинает расслабляться, ничего не делать, потому что ему постоянно говорят, что он все делает не так, — рассказала Королева. — Он расслабляется, уходит с работы или находится в вечном поиске работы по душе. И они живут в таких отношениях».

Альфонс по природе

Но есть и такие мужчины, которые изначально хотят найти себе богатую женщину. Как только они добиваются цели, в отношениях с обеспеченной возлюбленной они занимают позицию угождающую.

«Ведь появляется властная женщина, которая всего добилась сама, много чего сделала, но, как любой женщине, ей хочется чувств, любви, внимания. И тут появляется мужчина, который начинает ее боготворить, угождать, делать все для нее. Конечно, она начинает „плыть“ и берет его к себе, начинает содержать», — пояснила эксперт.

Какое будущее у отношений с альфонсом?

Даже если женщина и мужчина на ее содержании живут хорошо, проблем не избежать. С одной стороны, обоих все устраивает. С другой, мужчине всегда нужно подкреплять свое мужское начало.

«Такие мужчины всегда будут изменять — с той, что дает им почувствовать себя мужественными. Изменять будут с той, которая даст им возможность расти в своих глазах, — уверена Алия Королева. — Если в первом случае женщина по окончании отношений получит только потерянное время, стресс и нервы, то во втором обеспеченная дама может еще и лишиться материального достатка».

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