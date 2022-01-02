ТОП-10 признаков, что мужчина впустую тратит ваше время на сайтах знакомств

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Екатерина Бородина
Екатерина Бородина Журналист Эксклюзив 4 088

Дейтинг-эксперт Анна Елизарова рассказала, как на этапе переписки отсеять недостойных претендентов на ваши руку и сердце.

Фото, видео: depositphotos / IgorTishenko; 5-tv.ru

В век информационных технологий люди все чаще прибегают к сайтам знакомств, чтобы найти себе подходящую пару. По словам дейтинг-эксперта Анны Елизаровой, на таких порталах и в специальных приложениях можно встретить идеального мужчину и даже выйти за него замуж.

Однако не все так просто и, чтобы найти «того самого», необходимо знать, как отличить подходящего мужчину от мошенников, альфонсов и «женатиков». По мнению эксперта, существуют способы, которые помогут выявить недостойного кандидата уже на этапе переписки. Итак, 5-tv.ru публикует десять признаков, говорящих о том, что ваш собеседник попусту тратит ваше время.

  1. У него загадочная анкета без фото: то ли он от кого-то скрывается, то ли он женат.
  2. Он не зовет вас на встречу в первые несколько дней, либо неделю. Скорее всего у него уже есть отношения, либо он не ищет ничего серьезного.
  3. Периодически он пропадает из переписки, в том числе на праздники или на выходные. Скорее всего этот мужчина не свободен.
  4. Он не встречается с вами или игнорирует ваши предложения о встрече. Возможно, он уже состоит в отношениях.
  5. Он — мастер эпистолярного жанра. Пишет много красивых слов и обещаний, а еще признается в любви в сообщениях, хотя ни разу не видел вас вживую. Это может быть мошенник.
  6. Ощущение, что он не заинтересован в вас, например, он не задает никаких вопросов. Инициатором беседы являетесь вы. Скорее всего у него слишком много женщин.
  7. Хочет узнать о вас все, вплоть от вашего роста и веса до того, чем занимаются ваши родители. Ваша цель на сайте знакомств — встреча и свидание, а не месяцы переписки. Такие «полотна» часто присылают ветераны сайта знакомств, которые сидят там уже очень долго.
  8. Делает намеки сексуального характера. Просит фото в купальнике или спрашивает размер груди. Скорее всего он не настроен на серьезные отношения.
  9. Неуважительно относится к другим девушкам. В его анкете можно прочитать: «разведенок с прицепом просьба не беспокоить». Это агрессивный мужчина, вам такой не нужен.
  10. Просит прислать деньги, интересуется вашим материальным положением. Скорее всего это мошенник.

Напоследок эксперт посоветовала быть внимательней и не попадаться на уловки мошенников, которых предостаточно на любых сайтах знакомств.

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