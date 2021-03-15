Разоблаченный Стоянов рассказал, как на самом деле проходят съемки шоу «Маска»

Народный артист Российской Федерации Юрий Стоянов, который выступал на проекте «Маска» в костюме «Банана», рассказал, что думает об участии в шоу.

Этот опыт юморист считает ничем иным, как «хулиганством» и «баловством». Самый главный плюс «Маски», по словам Стоянова, это анонимность.

«Ты не закрыт своей биографией, достижениями. В „Маске“ все это не работает. Звучит только твой голос», — рассказал артист изданию «Собеседник».

Юрий Стоянов раскрыл, как происходит подготовка к выступлению. По его словам, участники сначала разучивают песню, потом записывают и слушают ее, чтобы исправить ошибки. Стоянов отметил, что с участниками работает «потрясающая команда», которая делает все на высоком профессиональном уровне.

Некоторые зрители и жюри думали, что в образе «Банана» выступает Александр Буйнов. Это предположение подарило Стоянову возможность «подурачиться». Однако, публику было не провести.

«Зрители первыми это подметили. Они меня стали слышать и писать в комментариях, что Банан — это я», — сказал Юрий Стоянов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юрий Стоянов раскрыл, что «убило» программу «Городок».