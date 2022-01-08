Неявные, но опасные: онколог назвал симптомы рака кишечника

Проблемы кишечника в современном мире часто игнорируются людьми. Ритм жизни, когда все происходит на бегу, в том числе и питание, не способствует внимательному отношению к своему здоровью, а мимолетные расстройства кажутся несерьезными. Однако даже они могут стать первыми тревожными звонками для визита к врачу, так как часто являются признаками развития онкологических заболеваний. О том, на что следует обратить внимание 5-tv.ru рассказал онколог, химиотерапевт Андрей Базылев.

«Многие люди страдают расстройствами желудочно-кишечного тракта. В первую очередь, стоит обращать внимание на такие симптомы как беспричинная потеря веса, постоянная горечь во рту, чувство дискомфорта или боли в левом подреберье. Не обязательно эти симптомы будут говорить, что у вас онкологическое заболевание, но это точно говорит о том, что нужно сходить к врачу, пройти обследование и понять их причину», — рассказал медик.

Кроме того, неявным признаком рака кишечника может быть не только боль в желудке, но и усталость. К такому выводу пришли британские ученые, проведя исследование с участием 100 тысяч пациентов, которым поставили такой диагноз, пишет издание Express. Также было установлено, что люди часто обращались к медикам с жалобами на ректальное кровотечение, прежде чем у них обнаруживали онкологию.

Ранее 5-tv.ru опубликовал ТОП-7 вирусов, способных спровоцировать рак.