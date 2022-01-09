Идеальная пара: каких женщин выбирают мужчины разных знаков зодиака

Астрологи рассказали о том, какие женщины наиболее привлекательны для мужчин разных знаков зодиака. По мнению экспертов, особенности характера, как и перспективы в отношениях дам и их кавалеров зависят, в том числе, от гороскопа. Так кого же выбирают в спутницы жизни представители сильного пола?

Овен

Овнам безумно нравятся энергичные и целеустремленные женщины, которые умеют сохранять позитивный настрой даже в самых непростых ситуациях. Едва ли их привлечет скромница с мягким и покладистым нравом. Возлюбленная этого мужчины всегда выглядит ярко и эффектно, она ухоженная и стильная. Такая девушка без страха заявляет о своих желаниях и всегда добивается задуманного.

Телец

Мужчинам этого знака зодиака не нравятся ветреные и беззаботные — им нужна уверенная в себе, рациональная и практичная спутница. Она должна быть умна и собрана, активна, кроме того избраннице необходимо стать единомышленницей Тельца, иначе совладать с ним будет трудно.

Близнецы

Парням-Близнецам очень нравится процесс покорения недоступной красавицы. Их привлекают загадочные персоны, которые не станут спешить с выражением чувств. Сомнения в том, что его любят, не ранят, а только подстегивает мужчину данного знака к действию. Своей таинственной избраннице он отдаст всего себя и с большим удовольствием, если она поддержит игру-интригу.

Рак

Ракам нравятся женщины-лидеры. Они не боятся смелых натур, умеющих принимать решения. Такая сильная спутница жизненно необходима представителям этого астрологического символа. С ней, как с компасом, нестрашно идти рядом, она избавит от проблем и прикроет в нужный момент. Также Ракам важно, чтобы любимая была хозяйственной и образованной, чтобы с ней было о чем поговорить или даже поспорить.

Лев

Львы любят покрасоваться и в партнеры себе предпочитают таких же ярких и уверенных в себе женщин. Возлюбленная этого мужчины должна быть заметна издалека, она должна выделяться на фоне толпы — он будет обожать свою даму за неординарность. И внешние данные, как ни удивительно, здесь не при чем. Гораздо важнее быть особенной и, в понимании Льва, артистичной личностью.

Дева

Томные красотки и домохозяйки этого парня не интересуют. Он предпочитает с азартом наблюдать, спутница сметает всех конкурентов на своем пути и строит головокружительную карьеру. Такой женщиной можно гордиться, уверены Девы. К слову, их нисколько не пугает тот факт, что рано или поздно партнерша может занять более высокий пост — кавалер за нее только порадуется.

Весы

Мужчине-Весам нужна девушка, которая нравиться не только ему, но и всем окружающим. Ему катастрофически важно слышать от своих друзей и близких, что избранница им понравилась. Поэтому представители этого знака зодиака предпочитают коммуникабельных и исключительно симпатичных, ухоженных девушек. Не менее важен широкий кругозор и хорошее образование.

Скорпион

Скорпионы часто конфликтуют со своими избранницами: поначалу они ищут сильных и независимых, а потом, будучи в отношениях, пытаются подавить партнершу. Кроме того, возлюбленной такого мужчины пригодится богатая фантазия — нельзя давать ему скучать, иначе тут же потеряет интерес!

Стрелец

Опрятная, милая, легкая на подъем, по-детски непосредственная и, безусловно, ухоженная — такой должна быть спутница Стрельца. Кроме того, она не обязана поддерживать умные разговор или принимать какие-то важные решения, достаточно просто украшать своим присутствием жизнь своего кавалера.

Козерог

Мужчины-Козероги с ума сходят от сильных и самодостаточных женщин. Им нравятся карьеристки, их не пугают дамы, руководящие целыми компаниями — достижения любимой они видят поводом для гордости, а не зависти. Возлюбленная такого мужчины должна быть умной, практичной, волевой, умеющей держаться с достоинством.

Водолей

Представителям этого знака зодиака очень нужен в прямом смысле партнер — настоящий единомышленник. Женщина мечты Водолея полностью разделяет его интересы, имеет с ним общие цели и желания. Избранница такого парня с легкостью отпустит его в недельный поход, а еще лучше — набросит на плечи рюкзак и последует за любимым.

Рыбы

Мужчинам-Рыбам нравятся спокойные и уравновешенные девушки. Их привлекают тонкие, чувствительные натуры, которые доверятся сильному плечу. Кавалер приложит все силы, чтобы защитить хрупкую свою красавицу от всех напастей и будет совершенно счастлив.

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