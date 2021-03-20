🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 20 марта, растущая Луна в Близнецах рекомендует представителям ряда астрологических символов запастись выдержкой.
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 20 марта, растущая Луна в Близнецах рекомендует представителям ряда астрологических символов запастись выдержкой, взять под контроль финансы и отказаться от бесполезных занятий.
♈ Овен
Овны, 20 марта звезды советуют проявить должную выдержку. Вам следует всеми силами стараться уходить от конфликтов. К тому же, не стоит навязывать никому горькую правду, в особенности первому встречному. В противном случае — ничего хорошего не ждите.
Космический совет: старайтесь уходить от конфликтов.
♉ Телец
Представителям этого знака зодиака сегодня нужно лишний раз прибраться в своем жилище. Не надо пренебрегать элементарными обязанностями по дому. День подходит также для завершения давно начатых и незаконченных дел.
Космический совет: нужно лишний раз прибраться.
♊ Близнецы
Близнецы, 20 марта, скорее всего, вам придется отстаивать свои права и бороться за самое дорогое, что у вас есть. Не позволяйте воле случая изменить ваши планы и отказаться от достижения целей. Планомерно двигайтесь только вперед.
Космический совет: придется отстаивать свои права.
♋ Рак
Удача сегодня будет сопутствовать в любых жизненных сферах, Раки. Не упускайте возможность урегулировать ряд спорных моментов. Все пойдет по плану, если вам удастся заручиться поддержкой близкого человека.
Космический совет: урегулируйте все спорные моменты.
♌ Лев
Представители этого астрологического символа проведут день в переговорах, встречах и построении планов о сотрудничестве. На личном фронте велика вероятность приятных сюрпризов. Тот или та, в ком вы давно разочаровались, неожиданно поразит.
Космический совет: не спугните удачу на личном фронте.
♍ Дева
Девы, 20 марта у вас будет с легкой руки получаться все, за что бы вы ни взялись. Вечером необходимо расслабиться и заняться любимым делом. Помните, что и заботы, и рутина могут иногда приносить радость.
Космический совет: вечером необходимо расслабиться.
♎ Весы
Забывать о физической активности и нагрузках Весам однозначно не стоит. В последнее время, по мнению астрологов, вы немного «засиделись». Движение — это жизнь, а спорт — залог хорошего самочувствия. Проведите день с пользой и не зацикливайтесь на своих ошибках.
Космический совет: проведите день с пользой.
♏ Скорпион
Скорпионы, 20 марта стоит показать любимому человеку на что вы способны в плане заботы. Окружите партнера вниманием и нежностью. Вечер можно «отдать» под саморазвитие. Почитайте новую книгу или найдите для себя отдушину в музыке.
Космический совет: окружите партнера вниманием.
♐ Стрелец
Незабываемый вечер для представителей этого знака зодиака сегодня гарантирован. Не вздумайте отказывать себе в удовольствии и проведите время с приятным человеком. Вполне возможно, что вам ответят взаимностью.
Космический совет: не вздумайте отказывать себе в удовольствии.
♑ Козерог
Козероги, держите свои эмоции под четким и неустанным контролем. Если произойдет ссора с близким другом, то помириться будет практически невозможно. 20 марта существует огромная вероятность стать участником грандиозного скандала.
Космический совет: держите свои эмоции под контролем.
♒ Водолей
Представителям этого астрологического символа не стоит волноваться по поводу того, что думают о вас окружающие. Будьте самим собой и действуйте уверенно. Вашего внимания сегодня достойны только вы сами и ваша жизнь. Вы имеете полное право на все, что пожелаете.
Космический совет: будьте самим собой.
♊ Рыбы
Рыбы, сегодня астрологи рекомендуют вам достать из стола «амбарную книгу» и тщательно свести дебет с кредитом. Огромных затрат потребует грядущий ремонт жилища. Поэтому отложите заработанные средства и задумайтесь о временной экономии.
Космический совет: задумайтесь о временной экономии.
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