🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 20 марта, растущая Луна в Близнецах рекомендует представителям ряда астрологических символов запастись выдержкой, взять под контроль финансы и отказаться от бесполезных занятий.

♈ Овен

Овны, 20 марта звезды советуют проявить должную выдержку. Вам следует всеми силами стараться уходить от конфликтов. К тому же, не стоит навязывать никому горькую правду, в особенности первому встречному. В противном случае — ничего хорошего не ждите.

Космический совет: старайтесь уходить от конфликтов.

♉ Телец

Представителям этого знака зодиака сегодня нужно лишний раз прибраться в своем жилище. Не надо пренебрегать элементарными обязанностями по дому. День подходит также для завершения давно начатых и незаконченных дел.

Космический совет: нужно лишний раз прибраться.

♊ Близнецы

Близнецы, 20 марта, скорее всего, вам придется отстаивать свои права и бороться за самое дорогое, что у вас есть. Не позволяйте воле случая изменить ваши планы и отказаться от достижения целей. Планомерно двигайтесь только вперед.

Космический совет: придется отстаивать свои права.

♋ Рак

Удача сегодня будет сопутствовать в любых жизненных сферах, Раки. Не упускайте возможность урегулировать ряд спорных моментов. Все пойдет по плану, если вам удастся заручиться поддержкой близкого человека.

Космический совет: урегулируйте все спорные моменты.

♌ Лев

Представители этого астрологического символа проведут день в переговорах, встречах и построении планов о сотрудничестве. На личном фронте велика вероятность приятных сюрпризов. Тот или та, в ком вы давно разочаровались, неожиданно поразит.

Космический совет: не спугните удачу на личном фронте.

♍ Дева

Девы, 20 марта у вас будет с легкой руки получаться все, за что бы вы ни взялись. Вечером необходимо расслабиться и заняться любимым делом. Помните, что и заботы, и рутина могут иногда приносить радость.

Космический совет: вечером необходимо расслабиться.

♎ Весы

Забывать о физической активности и нагрузках Весам однозначно не стоит. В последнее время, по мнению астрологов, вы немного «засиделись». Движение — это жизнь, а спорт — залог хорошего самочувствия. Проведите день с пользой и не зацикливайтесь на своих ошибках.

Космический совет: проведите день с пользой.

♏ Скорпион

Скорпионы, 20 марта стоит показать любимому человеку на что вы способны в плане заботы. Окружите партнера вниманием и нежностью. Вечер можно «отдать» под саморазвитие. Почитайте новую книгу или найдите для себя отдушину в музыке.

Космический совет: окружите партнера вниманием.

♐ Стрелец

Незабываемый вечер для представителей этого знака зодиака сегодня гарантирован. Не вздумайте отказывать себе в удовольствии и проведите время с приятным человеком. Вполне возможно, что вам ответят взаимностью.

Космический совет: не вздумайте отказывать себе в удовольствии.

♑ Козерог

Козероги, держите свои эмоции под четким и неустанным контролем. Если произойдет ссора с близким другом, то помириться будет практически невозможно. 20 марта существует огромная вероятность стать участником грандиозного скандала.

Космический совет: держите свои эмоции под контролем.

♒ Водолей

Представителям этого астрологического символа не стоит волноваться по поводу того, что думают о вас окружающие. Будьте самим собой и действуйте уверенно. Вашего внимания сегодня достойны только вы сами и ваша жизнь. Вы имеете полное право на все, что пожелаете.

Космический совет: будьте самим собой.

♊ Рыбы

Рыбы, сегодня астрологи рекомендуют вам достать из стола «амбарную книгу» и тщательно свести дебет с кредитом. Огромных затрат потребует грядущий ремонт жилища. Поэтому отложите заработанные средства и задумайтесь о временной экономии.

Космический совет: задумайтесь о временной экономии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие ритуалы провести в день весеннего равноденствия, чтобы желание исполнилось.