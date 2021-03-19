Какие ритуалы провести в день весеннего равноденствия, чтобы желание исполнилось
Простые техники, чтобы приманить в дом любовь и удачу, в интервью 5-tv.ru назвала астролог Алена Никольская.
Фото, видео: Depositphotos / Goodluz; 5-tv.ru
В 2021-м день весеннего равноденствия выпадает на 20 марта. Продолжительность дня будет та же, что и у ночи. Считается, что в этот период природа обновляется. А граница между материальным миром и сверхчувственным так тонка, что у человека есть шанс приманить в дом удачу. Астролог Алена Никольская рассказала 5-tv.ru о практиках привнесения в жизнь гармонии в равноденствие с помощью специальных практик.
Считается, что 12 дней после дня рождения, нового года и равноденствия программируют состояние дел на весь год. Если вы не успели привести жизнь в порядок после новогодней ночи, вы можете исправить ситуацию 20 марта.
Вам понадобятся:
- Белый лист бумаги;
- Красный маркер/карандаш;
- Красный конверт или коробочка.
Сосредоточьтесь и красным маркером или карандашом напишите на листе бумаги семь своих желаний на тему любви.
«Затем вы берете этот лист бумаги, сворачиваете и кладете в любую коробочку красного цвета. Очень хорошо, если вы положите в коробочку какое-нибудь украшение, например кольцо. После этого вы оставляете коробочку на 12 дней», — посоветовала Никольская.
Затем достаньте список и, отпуская желания во вселенную, прочтите написанное. После этого отложите записку в укромное место. Практика показывает, что загаданное может исполниться уже через год.
Ранее 5-tv.ru писал о литературном гороскопе.
Читайте также
80%
0.48 88.43
0.31
Нашли ошибку?