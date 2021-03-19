Какие ритуалы провести в день весеннего равноденствия, чтобы желание исполнилось

В 2021-м день весеннего равноденствия выпадает на 20 марта. Продолжительность дня будет та же, что и у ночи. Считается, что в этот период природа обновляется. А граница между материальным миром и сверхчувственным так тонка, что у человека есть шанс приманить в дом удачу. Астролог Алена Никольская рассказала 5-tv.ru о практиках привнесения в жизнь гармонии в равноденствие с помощью специальных практик.

Считается, что 12 дней после дня рождения, нового года и равноденствия программируют состояние дел на весь год. Если вы не успели привести жизнь в порядок после новогодней ночи, вы можете исправить ситуацию 20 марта.

Вам понадобятся:

Белый лист бумаги; Красный маркер/карандаш; Красный конверт или коробочка.

Сосредоточьтесь и красным маркером или карандашом напишите на листе бумаги семь своих желаний на тему любви.

«Затем вы берете этот лист бумаги, сворачиваете и кладете в любую коробочку красного цвета. Очень хорошо, если вы положите в коробочку какое-нибудь украшение, например кольцо. После этого вы оставляете коробочку на 12 дней», — посоветовала Никольская.

Затем достаньте список и, отпуская желания во вселенную, прочтите написанное. После этого отложите записку в укромное место. Практика показывает, что загаданное может исполниться уже через год.

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