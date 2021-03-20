«Ты ошиблась, Америка»: британцы оценили инцидент с Байденом на трапе самолета

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Рита Цветкова
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Президент США трижды споткнулся и чуть не упал, поднимаясь на борт авиалайнера.

«Ты ошиблась, Америка»: британцы оценили инцидент с Байденом на трапе самолета

Фото: www.globallookpress.com / Jim LoScalzo - Pool via CNP

После инцидента на трапе самолета пользователи сети усомнились в том, что Джо Байден сможет «устоять» на посту президента США — американский лидер трижды споткнулся и чуть не упал, поднимаясь на борт.

В Белом доме заявили, что глава США испытал некоторые затруднения при использовании лестницы из-за сильного ветра. Однако сын экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа  подшутил над официальной версией и в своем Twitter съязвил, что Байден пребывает в «отличной форме», раз не может выдержать порывов скоростью в шесть метров в секунду — такой силы ветер дул в тот день, по данным Трампа-младшего.

Британское издание The Daily Mail посвятило этому событию целый материал, который активно комментировали юзеры. Видео, которое сняли журналисты на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд, стало предметом жаркой полемики на тему политических перспектив Байдена.

Reuters / Thomson Reuters

«Еще нет ста дней его работы на посту. Он не протянет четыре года. С этого момента все идет под откос»;

«Ох, дорогая Америка. Что ты наделала!»

«Президент (вице-президент Камала — Прим.ред.) Харрис ждет в сторонке… Ты ошиблась, Америка!»

«Это лишь вопрос времени, когда он все равно „спустится с лестницы“, чтобы уступить место Харрис. Он никогда не проработает полный срок», — цитирует РИА Новости пользователей сети.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова с юмором отреагировала на объяснение Белого дома о причине падения президента США Джо Байдена на трапе президентского самолета. Она выразила удивление тем фактом, что в причастности к инциденту не обвинили пресловутых «русских хакеров».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дипломат Константин Гаврилов призвал Байдена извиниться перед президентом РФ Владимиром Путиным: глава США прежде обещал, что российский лидер «ответит за вмешательство в американские выборы».

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