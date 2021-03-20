«Ты ошиблась, Америка»: британцы оценили инцидент с Байденом на трапе самолета
Президент США трижды споткнулся и чуть не упал, поднимаясь на борт авиалайнера.
Фото: www.globallookpress.com / Jim LoScalzo - Pool via CNP
После инцидента на трапе самолета пользователи сети усомнились в том, что Джо Байден сможет «устоять» на посту президента США — американский лидер трижды споткнулся и чуть не упал, поднимаясь на борт.
В Белом доме заявили, что глава США испытал некоторые затруднения при использовании лестницы из-за сильного ветра. Однако сын экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа подшутил над официальной версией и в своем Twitter съязвил, что Байден пребывает в «отличной форме», раз не может выдержать порывов скоростью в шесть метров в секунду — такой силы ветер дул в тот день, по данным Трампа-младшего.
Британское издание The Daily Mail посвятило этому событию целый материал, который активно комментировали юзеры. Видео, которое сняли журналисты на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд, стало предметом жаркой полемики на тему политических перспектив Байдена.
Reuters / Thomson Reuters
«Еще нет ста дней его работы на посту. Он не протянет четыре года. С этого момента все идет под откос»;
«Ох, дорогая Америка. Что ты наделала!»
«Президент (вице-президент Камала — Прим.ред.) Харрис ждет в сторонке… Ты ошиблась, Америка!»
«Это лишь вопрос времени, когда он все равно „спустится с лестницы“, чтобы уступить место Харрис. Он никогда не проработает полный срок», — цитирует РИА Новости пользователей сети.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова с юмором отреагировала на объяснение Белого дома о причине падения президента США Джо Байдена на трапе президентского самолета. Она выразила удивление тем фактом, что в причастности к инциденту не обвинили пресловутых «русских хакеров».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что дипломат Константин Гаврилов призвал Байдена извиниться перед президентом РФ Владимиром Путиным: глава США прежде обещал, что российский лидер «ответит за вмешательство в американские выборы».
Читайте также
63%
0.48 88.43
0.31
Нашли ошибку?