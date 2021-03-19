«Странно, что не русские хакеры»: Захарова о причине падения Байдена на трапе

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Алексей Хитров
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Ранее лидер США несколько раз споткнулся, поднимаясь на борт президентского самолета.

«Странно, что не русские хакеры»: Захарова о причине падения Байдена на трапе

Фото: www.globallookpress / Jim Loscalzo - Pool Via Cnp

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова с юмором отреагировала на объяснение Белого дома о причине падения президента США Джо Байдена на трапе президентского самолета.

«Падение Байдена на трапе президентского самолета объяснили просто: „На улице очень ветрено“, — заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Странно, что не „русские хакеры“ под предводительством Маргариты Симоньян, а просто ветер», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, президент США Джо Байден несколько раз споткнулся и упал, поднимаясь по трапу президентского самолета. Инцидент произошел в американском штате Мэриленд перед вылетом главы государства в Джорджию. По этому поводу пользователи в соцсетях иронизируют, что президент России Владимир Путин не зря накануне желал своему американскому коллеге крепкого здоровья.

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