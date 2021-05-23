Черная полоса? Что ждет Сумишевского, потерявшего жену и едва не лишившегося дочери

Известного российского певца Ярослава Сумишевского с самого начала года преследуют трагические события. Сначала певец лишился любимой жены Натальи, которая погибла после ДТП в конце января.

19 марта произошел взрыв в жилом доме в Химках, одной из жертв которого могла бы стать и дочь Сумишевского от первого брака Ксения. Дело в том, что квартира девушки была соседней с той, в которой произошел хлопок. К счастью, в то время Ксении Сумишевской не было дома.

Многие усмотрели в этих страшных событиях злой рок, который преследует музыканта. Таролог Марианна Абравитова в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала, что ожидает музыкального исполнителя в течение нынешнего года.

«Я сделала расклад карт таро и увидела, что кармически Ярослав сейчас зашел в крайне неблагоприятное время своей жизни. Его нужно просто пройти, пережить. Потом начнется белая полоса, но до конца этого года могут происходить разные события, достаточно негативные», — поделилась Абравитова.

Таролог посоветовала максимально снизить риски, связанные с передвижением на автомобиле или самолете.

«Меньше садиться за руль, меньше летать. Быть рядом со своими родными и близкими. Смертей в кругу его семьи больше не будет, самый страшный сценарий отыгран. В жизни Ярослава все будет хорошо», — заключила эксперт.

Натальи Сумишевской не стало 6 января 2021 года. Девушка попала в аварию вместе с супругом и главой краевого Союза десантников Александром Гуляковым, когда компания направлялась на концерт артиста в Красноярском крае. Водитель погиб на месте, а супруга музыканта провела несколько дней в коме, после чего скончалась. Артист до последнего надеялся на выздоровление супруги, сейчас он очень тяжело переживает смерть Натальи.