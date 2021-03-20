Российский посол в США Антонов выехал на консультацию в Москву

Посол России в США Анатолий Антонов выехал из Вашингтона в Нью-Йорк, чтобы оттуда вылететь на консультацию в Москву. Уже в ближайшие часы дипломат отправится в Россию прямым рейсом «Аэрофлота» из аэропорта имени Джона Кеннеди, а в Москву прибудет 21 марта, передает ТАСС.

Ранее Министерство иностранных дел России объявило, что Антонов приглашен в Москву на консультации, цель которых — проанализировать дальнейшие пути развития отношений с США.

В свою очередь посольство РФ в США сообщило, что на совещаниях с участием Антонова в МИД России и других ведомствах будут обсуждаться пути исправления пребывающих в кризисе российско-американских связей. При этом в дипведомстве подчеркнули, что Москва исходит из намерений об установлении добрых и прагматичных связей между Россией и США, отвечающих запросам граждан двух государств и международного сообщества в целом.

Также в посольстве отметили, что сложившаяся в российско-американских отношениях ситуация «стала следствием целенаправленной политики Вашингтона, который на протяжении последних лет сознательно заводил двустороннее взаимодействие в тупик». Неконструктивный курс администрации США ставит «под угрозу обрушения и без того избыточно конфронтационные отношения», добавили в посольстве.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, дипломат Анатолий Антонов поблагодарил граждан США, которые принесли извинения от имени своей страны после публичных угроз президента США Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину.