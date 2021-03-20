«Похоронить прах в России»: озвучена последняя воля певца Евгения Нестеренко

Оперный певец Евгений Нестеренко скончался на 82-м году жизни в Вене. Последней волей выдающегося артиста было похоронить его прах в России. Об этом он сообщил в письме родственникам, рассказала в эксклюзивном интервью 5-tv.ru генеральный директор Благотворительного фонда поддержки музыкального искусства «Фонд Елены Образцовой» Наталья Игнатенко.

«Он пожелал, чтобы его прах был захоронен в России. Здесь были его главные почитатели. Его называли басом номер два после Шаляпина <…> Он во многом повторил судьбу Шаляпина, потому что покорил самые лучшие сцены мира: Большой театр, „Метрополитен-опера“, оперу Сан-Франциско, „Ла Скала“, Венскую оперу и другие», — рассказала Игнатенко 5-tv.ru.

Руководитель «Фонда Елены Образцовой» подчеркнула, что Нестеренко был представителем петербургской оперной школы, так как окончил ленинградскую консерваторию и начал свою творческую деятельность в Ленинграде: пел в Малом оперном театре, который сейчас называется Михайловским, потом в Мариинском театре и только после этого на долгие годы стал солистом и гордостью Большого театра в Москве.

Также Игнатенко отметила, что певец был из поколения великих артистов — учился вместе оперными певцами Еленой Образцовой и Владимиром Атлантовым.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, народный артист СССР Евгений Нестеренко скончался в Вене, по предварительным данным, от последствий коронавирусной инфекции.