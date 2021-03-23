Выжившую под лавиной в Хибинах девочку могут эвакуировать вертолетом

В Хибинах под снежный обвал попала группа школьников из Петербурга. По последним данным, девочка, которую уже объявили погибшей, оказалась жива. Об этом сообщили ее родители. Эту же информацию чуть позже подтвердили и спасатели.

Сейчас они решают, как быстро и, самое главное, аккуратно доставить пострадавшего ребенка в ближайшую больницу. Принять туристов готовятся в ближайшем крупном населенном пункте — Мончегорске. Больше десяти детей и взрослых временно поселят в гостинице, где они смогут отдохнуть и при необходимости получить медицинскую помощь.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что спасатели готовы провести эвакуацию с помощью сил территориального центра медицины катастроф.

«В Мончегорск по моему поручению прибыл вертолет медицины катастроф с детской реанимационной бригадой», — отметил глава региона.

Губернатор уточнил, что тургруппа из Петербурга, в которую входила девочка, сейчас стоит лагерем в труднодоступном месте.

Корреспондент МИЦ «Известия» Сергей Лесков собрал всю последнюю информацию. Подробности в репортаже.