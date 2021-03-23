Под какими знаками зодиака рождаются самые лучшие тещи?

Шуток про напряженные отношения тещи и зятя не счесть, однако в ряде случаев мужчинам везет. Некоторые дамы будут делать все, чтобы сохранить семью своих дочерей, в том числе - оберегать и уважать их мужей. Астрологи назвали четыре знака зодиака, под которыми рождаются самые понимающие, добрые и мудрые тещи.

Телец

Для представительниц этого знака муж любимой дочки и сам становится сыном. О нем теща-Телец будет переживать не меньше, чем о своей наследнице, а в ссорах она порой даже будет занимать его сторону. Возможно, женщины этого астрологического символа немного болтливы и любопытны, но эту мелочь благодарные зятья им с легкостью прощают. Еще бы, так повезло!

Весы

Рожденные под этим знаком очень любят своих дочерей, но при этом они остаются справедливыми и непредвзятыми — если девушка не права, и понапрасну ругает мужа, мама ее не поддержит. Эта дама не позволит проявлять к мужчине неуважение и будет всячески способствовать налаживанию семейных отношений детей. Жених тут же поймет, что ему досталась не только красавица-жена, но и идеальная теща.

Стрелец

Женщина-Стрелец будет очень заботливой и преданной родительницей. Она приложит все усилия, чтобы дети ни в чем не нуждались. А когда наследники создадут собственные семьи, их вторые половины смогут по достоинству оценить все «бонусы» сделанного выбора. Молодоженам такая теща купит дом, машину, билеты на медовый месяц в экзотическую страну — лишь бы они были счастливы. При этом от зятя она не будет требовать ответных красивых жестов. Ну просто подарок!

Водолей

Мужчине не придется слушать назойливые нравоучения из уст тещи, если ее астрологический покровитель — Водолей. Советы будут разумными и объективными, а самое главное — давать она их будет только, если попросят, пишет Belnovosti.ru. Кроме прочего, с такой женщиной, которую зять обязательно захочет назвать мамой, будет очень весело. Дамы этого знака не устают от жизни и не становятся скучными занудами с возрастом, они сохраняют позитивный настрой и умеют развлекаться. Также Водолеи с радостью будут исполнять обязанности бабушки.

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