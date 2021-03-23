Не спасли: умерла попавшая под снежный завал в Хибинах девочка из Петербурга

Девочка, которая накануне попала под лавину в Мурманской области, скончалась. Об этом 5-tv.ru сообщила старший помощник руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИ СК РФ по региону Алина Александрович.

«Только что от следователя поступила информация, что медики, которые добрались до места, констатировали ее смерть», — заявила она.

Незадолго до этого за девочкой вылетел вертолет МЧС. Однако, по последним данным, он не смог приземлиться из-за рельефа местности в районе, где находился ребенок.

МЧС РФ

Накануне в горном массиве Хибины под снежный обвал попала группа школьников из Петербурга. Им вместе со взрослыми руководителями похода удалось выбраться. Последней нашли девочку по имени Анастасия 2008 года рождения. Версия о том, жива ли она, несколько раз менялась.

Сначала Следственный комитет сообщал о том, что из-под снега ее достали уже мертвой. Тогда по факту гибели ребенка было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека». Однако мать школьницы опровергла новости о гибели ребенка. При этом она рассказала 5-tv.ru, что дочь находится в тяжелом состоянии, и ее пытаются реанимировать сотрудники МЧС.

Тургруппа смогла успешно спуститься с горы. Сейчас дети вместе со взрослыми руководителями похода ожидают, когда их перевезут в Мончегорск. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что спасатели готовы провести эвакуацию с помощью сил территориального центра медицины катастроф.